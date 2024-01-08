Прорыв в «момент ChatGPT»: гуманоидных роботов учат выполнять человеческую работу

Компания Figure заявила о прорыве в обучении гуманоидных роботов автономному выполнению человеческой работы.

Источник фото: newatlas

Сотрудник компании Figure Бретт Адкок заявил о последнем прорыве в развитии гуманоидных роботов – «момент ChatGPT». Эта новая технология позволяет роботам наблюдать, как человек выполняет задание, понимать его и начинать выполнять его полностью автономно. Об этом сообщает издание New Atlas.

Гуманоидные роботы общего назначения теперь смогут выполнять широкий спектр задач, включая использование различных инструментов и устройств. Они будут иметь возможность адаптироваться к различным рабочим средам и умение выполнять задачи, обучаясь и наблюдая, вместо того, чтобы нуждаться в постоянном программистском руководстве для новых работ.

При этом, различные компании, включая Figure, Tesla, Agility и другие, активно работают над самодостаточными гуманоидами с полным телом, которые могут адаптироваться к различным рабочим условиям и выполнять различные задачи. Эти технологии, которые ранее были ограничены исследовательскими программами, теперь уже готовы к введению на рынок, чтобы осуществлять полезную деятельность и решать задачи в различных сферах производства.

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