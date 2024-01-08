В Швеции убеждены, что все граждане должны быть готовы к войне

Министр гражданской обороны выразил обеспокоенность тем, что перевооружение гражданской обороны происходит недостаточно быстро.

Все граждане Швеции должны быть готовы к войне. Об этом заявили главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и министр гражданской обороны Карл-Оскар Болин, передает TV4.

В частности, Болин обеспокоен недостаточно быстрыми темпами модернизации гражданской обороны, ведь, по его словам, ситуация достаточно серьезная.

«В Швеции может быть война, и все шведы должны действовать, чтобы укрепить обороноспособность страны», - добавил министр гражданской обороны.

Бюден согласен с Болином и считает, что пора переходить к действиям.

«Теперь дело за тем, чтобы перейти от слов и понимания к действиям», - сказал главнокомандующий вооруженными силами Швеции.

Он утверждает, что в последние годы многое было сделано для укрепления безопасности страны, в частности в виде значительных инвестиций в оборону.

Также Швеция стоит на пороге вступления в НАТО, поэтому, по мнению Бюдена, чем скорее страна станет полноправным членом Альянса, тем лучше.

«Мы должны осознавать, насколько серьезна эта ситуация. Посмотрите на новости из Украины и задайте себе простые вопросы: если это произойдет здесь, все ли у меня в порядке? Что мне делать? Чем больше людей, которые думают, размышляют и готовятся, тем сильнее наше общество», - отметил он.

Также Бюден добавил, что «сильное гражданское общество» во время войны важнее, чем когда-либо.

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