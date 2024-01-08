ЦИК, Налоговая служба и Государственная миграционная служба передадут персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов в Единый реестр

Для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба подают путем электронного взаимодействия Министерству обороны персональные сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 17 до 60 лет, - законопроект готовится к принятию.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 10062 о том, что персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр и там собираться в единое досье на человека, готовится к принятию парламентом в целом. Законопроект называется «О внесении изменений в некоторые законы Украины об усовершенствовании порядка обработки и использования данных в государственных реестрах для военного учета и обретения статуса ветерана войны во время действия военного положения».

Напомним, этот законопроект уже был принят 8 ноября 2023 г. за основу. Авторами выступает большая группа народных депутатов из разных фракций: Давид Арахамия, Петр Порошенко, Михаил Цымбалюк, Ирина Геращенко, Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ярослав Юрчишин, Марьяна Безуглая и другие.

Предлагается внести изменения в законы «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» (Закон № 1951), «О публичных электронных реестрах» (Закон № 1907) и т.д., в частности определить разведывательный орган Министерства обороны Украины одним из администраторов реестра призывников, военнообязанных и резервистов; уточнить, какие сведения заносятся и хранятся в базе данных Реестра, как и персональные и служебные данные призывника, военнообязанного и резервиста заносятся в Реестр; предусмотреть электронное взаимодействие Реестра с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами данных, держателями которых государственные органы.

Проект предусматривает, что держателем Реестра является Министерство обороны Украины, администраторами Реестра являются Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины, Служба безопасности Украины, Служба внешней разведки Украины и разведывательный орган Министерства обороны.

Органы администрирования и ведения Реестра – СБУ, Служба внешней разведки Украины и разведывательного органа Министерства обороны Украины осуществляют администрирование и ведение Реестра в части сбора, хранения, обработки и использования данных о военнообязанных и резервистах, состоящих на военном учете в их органах (подразделениях ).

В Реестр заносятся и хранятся в базе данных Реестра следующие сведения:

1) персональные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

2) служебные данные призывников, военнообязанных и резервистов;

3) данные о необходимости в комплектовании личным составом Вооруженных Сил Украины и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, кроме информации, составляющей государственную тайну.

Согласно ч. 1 ст. 13 Закона № 1951 (в редакции проекта) для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба и Государственная миграционная служба представляют путем электронного взаимодействия Держателю Реестра сведения, предусмотренные статьей 7 настоящего Закона, в отношении всех граждан Украины в возрасте от 17 до 60 лет.

Одновременно предполагается, что Реестр наполняется сведениями путем получения их посредством электронного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами (в том числе публичными), базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых государственные органы, перечень которых определен частью третьей статьи 14 настоящего Закона.

Кроме того, актуализация базы данных Реестра осуществляется на основании сведений, вносимых органами ведения Реестра, а также путем информационного взаимодействия (обмена сведениями) между Реестром и информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами (банками) данных, держателями (распорядителями, администраторами) которых есть государственные органы, указанные в данной части. При этом содержится неисчерповающий перечень государственных органов, от которых органы ведения Реестра будут иметь право получать в электронном виде конкретные сведения.

«Следовательно, на законодательном уровне предлагается определить, что сведения, которые собирались полномочными органами государственной власти у физических лиц (субъектов персональных данных) на определенные законные цели (понятные и предполагаемые для самих лиц), будут свободно обрабатываться другими органами государственной власти для реализации других целей, несовместимых с целями, для которых их изначально собирали.

Однако согласно ч. 2 ст. 32 Конституции Украины, не допускается сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия, кроме случаев, определенных законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благосостояния и прав человека», - отмечает ГНЭУ ВР в своем заключении на законопроект.

Как добавили в ГНЭУ, анализ положений Конституции Украины и правовых позиций Конституционного Суда Украины дает основания для вывода, что вмешательство в конституционное право лица на частную и семейную жизнь путем сбора, хранения, использования и распространения конфиденциальной информации о лице без его согласия допускается, если оно предусмотрено законом, и только в интересах национальной безопасности, экономического благополучия и прав человека.

Автор: Наталья Мамченко

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