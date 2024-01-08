Следует ли переклеивать марки акцизного налога, если введено в действие МАП нового образца: разъяснение

Налоговики разъяснили, нужно ли переклеивать старые акцизные марки на новые.

Источник фото: km.tax.gov.ua

Алкогольные напитки и табачные изделия, производимые в Украине, а также импортируемые в Украину, обозначаются марками акцизного налога в порядке, определенном законодательством.

Как разъяснили в Главном управлении ГНС в Запорожской области, в случае изменения образца марок акцизного налога уже закупленные марки предварительного образца применяются в производстве алкогольных напитков и табачных изделий до их полного использования, а маркированные такими марками алкогольные напитки и табачные изделия находятся в обращении к их полной реализации в пределах срока годности для потребления.

При этом, согласно пункту 226.9 статьи 226 НКУ, считаются такими, которые немаркированные сигареты, папиросы и сигариллы, произведенные после 1 января 2021 года, в которых количество единиц в пачке (упаковке) не соответствует количеству единиц, указанному на марках акцизного налога.

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