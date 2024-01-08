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  1. В Україні

Чи потрібно переклеювати марки акцизного податку, якщо введено в дію МАП нового зразка: роз'яснення

20:24, 8 січня 2024
Податківці роз'яснили, чи потрібно переклеювати старі акцизні марки на нові.
Чи потрібно переклеювати марки акцизного податку, якщо введено в дію МАП нового зразка: роз'яснення
Джерело фото: km.tax.gov.ua
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Алкогольні напої та тютюнові вироби, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Як роз'яснили у Головному управлінні ДПС у Запорізькій області, у разі зміни зразка марок акцизного податку вже закуплені марки попереднього зразка застосовуються у виробництві алкогольних напоїв та тютюнових виробів до їх повного використання, а марковані такими марками алкогольні напої та тютюнові вироби знаходяться в обігу до їх повної реалізації в межах терміну придатності для споживання.

При цьому, відповідно до пункту 226.9 статті 226 ПКУ вважаються такими, що немарковані сигарети, цигарки та сигарили, що вироблені після 1 січня 2021 року, в яких кількість одиниць у пачці (упаковці) не відповідає кількості одиниць, зазначеній на марках акцизного податку.

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