На Дніпропетровщині викрили масштабну схему розкрадання 3,7 млн гривень на ремонті їдальні для військових

Про підозру повідомлено членам ОЗГ в розкраданні бюджетних коштів на ремонті їдальні для військових.

Джерело фото: Національна поліція України

У Дніпропетровській області правоохоронні органи розкрили схему розкрадання бюджетних коштів, яка призвела до збитків на суму 3,7 мільйона гривень під час ремонту їдальні для військових. Про це повідомила Національна поліція України.

Організаторами незаконних дій виявилися колишні працівники будівельної компанії та виконавчий директор. У 2019 році між Міністерством оборони та підрядною компанією був укладений договір на проведення капітального ремонту їдальні на території військового містечка. Під час робіт фігуранти вносили завідомо неправдиві дані щодо обсягів виконаних робіт у документацію.

Попередні висновки показали, що через ці дії були завдані значні збитки бюджету в розмірі 3,7 мільйона гривень. У ході розслідування правоохоронці провели сім обшуків у містах Запоріжжя, Києва та Бровари, де вилучили транспортні засоби, господарські документи компанії, комп’ютерну техніку та робочі записи, загальна сума вилученого становить приблизно два мільйони гривень.

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