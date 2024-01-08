На Днепропетровщине разоблачили масштабную схему хищения 3,7 млн гривен на ремонте столовой для военных

О подозрении сообщено членам ОПГ в хищении бюджетных средств на ремонте столовой для военных.

Источник фото: Национальная полиция Украины

В Днепропетровской области правоохранительные органы раскрыли схему хищения бюджетных средств, которая привела к убыткам на сумму 3,7 миллиона гривен во время ремонта столовой для военных. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Организаторами незаконных действий оказались бывшие работники строительной компании и исполнительный директор. В 2019 году между Министерством обороны и подрядной компанией был заключен договор на проведение капитального ремонта столовой на территории военного городка. Во время работ фигуранты вносили заведомо ложные данные об объемах выполненных работ в документацию.

Предварительные выводы показали, что из-за этих действий были нанесены значительные убытки бюджету в размере 3,7 миллиона гривен. В ходе расследования правоохранители провели семь обысков в городах Запорожье, Киева и Бровары, где изъяли транспортные средства, хозяйственные документы компании, компьютерную технику и рабочие записи, общая сумма изъятого составляет примерно два миллиона гривен.

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