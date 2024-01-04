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Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом, - Марьяна Безуглая

Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.

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Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом, - Марьяна Безуглая

13:24, 4 января 2024
Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит во втором чтении законопроект, по которому персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на человека.
Законопроект об автоматическом сборе персональных данных о военнообязанных в единый Реестр готовится к принятию в целом, - Марьяна Безуглая
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Законопроект 10062 о том, что персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде Налоговой службой, Минздравом, Минюстом, МВД и другими органами в электронный Реестр призывников, военнообязанных и резервистов и там собираться в единое досье на лицо, готовится к принятию парламентом в целом. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета ВР по вопросам обороны Марьяна Безуглая.

Напомним, этот законопроект уже был принят 8 ноября 2023 г. за основу. Авторами соответствующего законопроекта 10062 выступает большая группа народных депутатов из разных фракций: Давид Арахамия, Петр Порошенко, Михаил Цимбалюк, Ирина Геращенко, Евгения Кравчук, Алексей Гончаренко, Ярослав Юрчишин, Марьяна Безуглая и другие.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющихся от выполнения воинского долга станет проще вычислить, в частности, по данным налогового учета и информации, оставленной при оформлении различных документов. Персональные данные будут автоматически передаваться в электронном виде разными органами в электронный Реестр.

В частности, добавляется норма о том, что для формирования базы данных Реестра Центральная избирательная комиссия, Государственная налоговая служба Украины и Государственная миграционная служба, представляют путем электронного взаимодействия в Минобороны определенные законом сведения по всем гражданам Украины в возрасте от 17 до 60 лет.

Расширяется список органов, которые посылают данные в Реестр.

В частности, Министерство здравоохранения передает данные относительно номеров средств связи и адреса электронной почты призывников, военнообязанных и резервистов, а также сведения о состоянии здоровья. Напомним, что соответствующие данные граждане оставляли во время «приписки» к семейному врачу, в частности во время вакцинации.

Тогда данные о вакцинации вносили в Дию.

Министерство внутренних дел передает сведения о:

  • наличие (отсутствие) судимости;
  • разрешительные документы о праве на владение и пользование оружием,
  • сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством и т.п.

Министерство юстиции Украины – сведения о решениях, подлежащих принудительному исполнению – исполнительные документы

Государственная налоговая служба предоставляет сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность); регистрационный номер учетной карты налогоплательщика.

Минобразования – сведения об образовании и специальности, сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации другие государственные органы-держатели (распорядители, администраторы) информационно-коммуникационных систем, реестров, баз (банков) данных – сведения по владению иностранными языками; сведения об исполнении воинского долга и прохождении воинской службы; военно-учетные признаки; заключение (решения) о прохождении медицинского осмотра (военно-врачебной экспертизы) и т. д.

К уже существующему перечню персональных данных, которые вносятся в Реестр относительно призывника, военнообязанного и резервиста (в том числе о месте работы, месте жительства и т.п.) прилагаются также сведения:

  • о номерах средств связи и адресах электронной почты (а, как известно, законопроект Правительства 10378 об усилении мобилизации предусматривает возможность отправки повестки на «электронку»);
  • сведения об водительском удостоверении на право управления транспортным средством;
  • сведения о прохождении образовательных курсов и курсов повышения квалификации, сведения по владению иностранными языками, сведения об исполнительных документах (например, если военнообязанный должен с выплатой алиментов);
  • сведения о разрешении на владение оружием и т.д.

Хотя закон еще не принят, в Минобороны ранее сообщали, что Минобороны уже подписало, в частности, общие приказы об утверждении порядка электронного информационного взаимодействия Реестра и ведет работу по определению механизмов обмена информацией с Минфином, МВД, Минобразования, ГСА, и работу по организации подписания указанных общих приказов по Минздраву и другим органам.

В свою очередь, Марьяна Безуглая сообщила о деталях доработки законопроекта.

«Готовим ко второму чтению законопроект № 10062 о военных реестрах, сертификате защитника и автоматическом получении УБД. Текущее состояние обработки:

1 – Реестр военнообязанных

  • расширение перечня сведений реестра (персональные и служебные данные);
  • усовершенствование межведомственного взаимодействия (в т.ч. информационного);
  • электронный кабинет призывника (сертификат защитника + услуги);
  • электронный кабинет предприятия (ведение персонально-первичного и персонального учета);
  • электронный кабинет ЦНАП (предоставление админуслуг).

2 – УБД

  • электронное взаимодействие между реестрами;
  • электронное заявление для получения статуса УБД (статуса лица с инвалидностью, статуса члена семьи погибшего Защитника);
  • автоматическое предоставление статуса УБД во время действия военного положения (сведения по боевому приказу вносятся уполномоченным лицом в/ч);
  • выписка из реестра об участии в боевых действиях.

3 – Реестр военнослужащих

  • матрица функционирования реестра военнослужащих;
  • учет военнослужащих;
  • обмен данными между реестрами;
  • создание Государственного веб-портала электронных публичных услуг в сфере нацбезопасности (защита МОУ).

4 – Особенности защиты информации в ИКС МОУ

- изменения в Законе об обороне Украины (особенности защиты информации в ИКС МОУ определяет МОУ);

- аналогичные изменения в Законе о защите информамции в ИКС и Законе об основных принципах обеспечения кибербезопасности в Украине.

5 – Облачные услуги

  • Обработка информации, составляющей ДТ, в ИКС МОУ может осуществляться за границей (страны НАТО) – на основании решения Министра обороны.
  • Снимается запрет на размещение в облачных ресурсах за границей служебной информации и государственных и единых реестров».

Автор: Наталья Мамченко

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