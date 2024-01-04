В Киеве задержали серийного убийцу, разыскиваемого по всей стране, — СМИ

По предварительным данным, задержанному 37 лет, его разыскивали с прошлого года по всей Украине.

В Киеве полиция задержала серийного убийцу. Злоумышленника искали по всей стране с прошлого года. Об этом пишут СМИ. Официальной информации от правоохранителей пока нет.

По предварительным данным, последняя жертва задержанного – женщина в Голосеевском районе. В киоске по продаже цветов 2 января прохожие обнаружили тело женщины с многочисленными ножевыми ранениями – колотыми ранами в области ребер, живота, шеи и головы.

Похожий случай произошел в прошлом году в Оболонском районе.

Кроме того, не исключено, что именно он причастен к более чем десятку случаев других преступлений в основном имущественного характера по всей стране.

В СМИ пишут, что задержанному 37 лет, он гражданин Узбекистана, а в Украине находился незаконно.

Следственные действия продолжаются. Ждем официальных подробностей от правоохранителей.

Телеграм-канал "Киев Оперативный" опубликовал фото задержанного.

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