У Києві затримали серійного вбивцю, якого розшукували по всій країні, — ЗМІ

За попередніми даними затриманому 37 років, його розшукували з минулого року по всій Україні.

У Києві поліція затримала серійного вбивцю. Зловмисника шукали по всій країні з минулого року. Про це пишуть ЗМІ. Офіційної інформації від правоохоронців наразі немає.

За попередніми даними, остання жертва затриманого - жінка у Голосіївському районі. У кіоску з продажу квітів 2 січня перехожі виявили тіло жінки з численними ножовими пораненнями - колотими ранами в області ребер, живота, шиї та голови.

Схожий випадок стався торік в Оболонському районі.

Крім того, не виключено, що саме він причетний до більш ніж десятка випадків інших злочинів здебільшого майнового характеру по всій країні.

У ЗМІ пишуть, що затриманому 37 років, він є громадянин Узбекистану, а в Україні перебував незаконно.

Слідчі дії тривають. Чекаємо на офіційні подробиці від правоохоронців.

Телеграм-канал "Київ Оперативний" опублікував фото затриманого.

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