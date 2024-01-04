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На Черкащині викрили підпільний цех з виготовлення цигарок на території колишньої військової частини

16:41, 4 січня 2024
На Черкащині поліція вилучила продукції на 20 млн гривень з підпільного тютюновий цеху на території колишньої військової частини.
На Черкащині викрили підпільний цех з виготовлення цигарок на території колишньої військової частини
Джерело фото: Національна поліція України
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Поліція Черкащини ліквідувала підпільний цех з виготовлення цигарок на території колишньої військової частини та обладнанням з виробничими потужностями, а також продукцію на суму в 20 мільйонів гривень. Кримінальне провадження розпочато за фактами порушення статей 199 та 204 Кримінального кодексу України, пов’язаних із виготовленням та незаконним збутом підакцизних товарів. Про це повідомила Національна поліція України.

Кілька мешканців регіону облаштували цей тютюновий цех, встановивши промислову лінію для сушіння тютюну та пакування. За допомогою цього обладнання цех здатний був виробляти понад 50 000 пачок цигарок щодня. Щоб приховати велике споживання електроенергії та постійну роботу промислової лінії, підприємство обладнали дизельною підстанцією та встановили систему відеонагляду.

Діяльність цього нелегального виробництва тютюнових виробів здійснювалася під прикриттям відомих вітчизняних та зарубіжних брендів цигарок через роздрібну та оптову мережу продажів у Черкаській, Київській та Вінницькій областях.

Поліція 2 січня здійснила спецоперацію, в результаті якої було припинено роботу підпільного цеху та вилучено промислову лінію для виробництва цигарок, сушильне обладнання, 150 000 пачок цигарок та упаковку. Загальна вартість вилучених товарів оцінюється в 20 мільйонів гривень.

Зараз проводяться подальші дії щодо збору доказів для відповідальності організаторів та учасників цієї незаконної діяльності.

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