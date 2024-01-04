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  1. В Украине

В Черкасской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет на территории бывшей воинской части

16:41, 4 января 2024
В Черкасской области полиция изъяла продукции на 20 млн гривен из подпольного табачного цеха на территории бывшей воинской части.
В Черкасской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет на территории бывшей воинской части
Источник фото: Национальная полиция Украины
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Полиция Черкасской области ликвидировала подпольный цех по изготовлению сигарет на территории бывшей воинской части и оборудованием с производственными мощностями, а также продукцию на сумму в 20 миллионов гривен. Уголовное производство начато по фактам нарушения статей 199 и 204 Уголовного кодекса Украины, связанных с изготовлением и незаконным сбытом подакцизных товаров. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Несколько жителей региона обустроили этот табачный цех, установив промышленную линию для сушки табака и упаковки. С помощью этого оборудования цех способен был производить более 50 000 пачек сигарет ежедневно. Чтобы скрыть большое потребление электроэнергии и постоянную работу промышленной линии, предприятие оборудовали дизельной подстанцией и установили систему видеонаблюдения.

Деятельность этого нелегального производства табачных изделий осуществлялась под прикрытием известных отечественных и зарубежных брендов сигарет через розничную и оптовую сеть продаж в Черкасской, Киевской и Винницкой областях.

Полиция 2 января осуществила спецоперацию, в результате которой была прекращена работа подпольного цеха и изъята промышленная линия для производства сигарет, сушильное оборудование, 150 000 пачек сигарет и упаковка. Общая стоимость изъятых товаров оценивается в 20 миллионов гривен.

Сейчас проводятся дальнейшие действия по сбору доказательств для ответственности организаторов и участников этой незаконной деятельности.

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