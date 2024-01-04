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  1. В Украине

Как указывать в декларации налоговую льготу по сбору за парковку авто

20:28, 4 января 2024
Налоговая льгота по сбору за парковку может предоставляться решением органа местного самоуправления.
Как указывать в декларации налоговую льготу по сбору за парковку авто
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Государственная налоговая служба в Днепропетровской области разъяснила, как отмечать в декларации налоговую льготу по сбору за парковку авто.

Так, налоговая льгота по сбору за места парковки транспортных средств может предоставляться решением органа местного самоуправления. При наличии у плательщика права на применение налоговой льготы информация по ней указывается в колонках 7 - 13 налоговой декларации.

Код льготы согласно справочнику льгот, размещенный на вебпортале ГНС:

  • 18020101 «Льготы по сбору за места для парковки транспортных средств, установленные органами местного самоуправления».

Сумма льготы указывается в соответствии с решением органов местного самоуправления, согласно которому предоставлена льгота (в решении устанавливаются проценты, на которые уменьшается ставка сбора (или для определенной группы плательщиков или по классификации парковочных мест).

Срок использования налоговой льготой в отчетном периоде (число, месяц, год начала и окончания пользования льготами) указывается в формате дд.мм.рррр. Если срок пользования налоговой льготой установлен до начала отчетного периода (например, в случае предоставления декларации за 1 квартал 2024 года – до 01 января 2024 года) и продлевается после его окончания (после 31 марта 2024 года), такой срок совпадает с датой начала и окончание указанного периода (например, 01.01.2024 и 31.03.2024).

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