Клименко назвал количество начатых уголовных производств против уклонистов

Тысячи дел против уклонистов уже направлены в суд.

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Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о начатых уголовных производствах, связанных с уклонением от мобилизации. Эту информацию он сообщил во время телемарафона.

"На сегодня около 9 тысяч уголовных производств (открыто - ред.). 2600 таких материалов направлено в суд", - заявил Клименко, отметив, что правоохранительные органы действуют в рамках действующего законодательства, конкретно в соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Украины.

Эти меры имеют целью привлечение к ответственности лиц, уклоняющихся от обязательной мобилизации. Уголовные производства начаты согласно закону Украины и направлены на поддержание законности и порядка в стране.

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