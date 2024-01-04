Клименко назвав кількість розпочатих кримінальних проваджень проти ухилянтів

Тисячі справ проти ухилянтів вже направлено до суду.

Джерело фото: BBC

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко розповів про розпочаті кримінальні провадження, пов'язані з ухиленням від мобілізації. Цю інформацію він повідомив під час телемарафону.

«На сьогодні близько 9 тисяч кримінальних проваджень (відкрито - ред.). 2600 таких матеріалів направлено до суду», - заявив Клименко, зауваживши, що правоохоронні органи діють в межах чинного законодавства, конкретно відповідно до статті 306 Кримінального кодексу України.

Ці заходи мають на меті притягнення до відповідальності осіб, які ухиляються від обов'язкової мобілізації. Кримінальні провадження розпочаті згідно із законом України та спрямовані на підтримку законності та порядку в країні.

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