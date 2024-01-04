На аеродромі в Челябінську згорів російський винищувач-бомбардувальник Су-34, — ЗМІ

На аеродромі «Шагол» вночі 4 січня згорів Су-34.

В ніч на 4 січня на аеродромі "Шагол" у російському Челябінську згорів винищувач-бомбардувальник Су-34. Про це повідомляє УП.

"Констатуємо, що ворожий літак згорів", – заявив співрозмовник видання.

За його словами, за цим стоїть Головне управління розвідки МОУ.

Інші деталі не повідомляються. Також поки немає офіційних коментарів щодо інциденту.

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