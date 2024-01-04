На аэродроме в Челябинске сгорел российский истребитель-бомбардировщик Су-34, - СМИ

На аэродроме «Шагол» ночью 4 января сгорел Су-34.

В ночь на 4 января на аэродроме "Шагол" в российском Челябинске сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Об этом сообщает УП.

"Констатируем, что вражеский самолет сгорел", – заявил собеседник издания.

По его словам, за этим стоит Главное управление разведки МОУ.

Другие детали не сообщаются. Также пока нет официальных комментариев об этом инциденте.

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