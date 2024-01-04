Податкова пільга зі збору за паркування може надаватися рішенням органу місцевого самоврядування.

Державна податкова служба в Дніпропетровській області роз’яснила, як зазначати у декларації податкову пільгу зі збору за паркування авто.

Так, податкова пільга зі збору за місця для паркування транспортних засобів може надаватися рішенням органу місцевого самоврядування. У разі наявності у платника права на застосування податкової пільги інформація щодо неї зазначається у колонках 7 - 13 податкової декларації.

Код пільги відповідно до довідника пільг, який розміщений на вебпорталі ДПС:

18020101 «Пільги по збору за місця для паркування транспортних засобів, що встановлені органами місцевого самоврядування».

Сума пільги зазначається відповідно до рішення органів місцевого самоврядування, згідно з яким надано пільгу (у рішенні встановлюються відсотки, на які зменшується ставка збору (або для певної групи платників або за класифікацією місць для паркування).

Строк користування податковою пільгою у звітному періоді (число, місяць, рік початку та закінчення користування пільгами) зазначається у форматі дд.мм.рррр. У разі коли строк користування податковою пільгою встановлений до початку звітного періоду (наприклад, у разі надання декларації за 1 квартал 2024 року – до 01 січня 2024 року) і продовжується після його закінчення (після 31 березня 2024 року), такий строк збігається з датою початку та закінчення зазначеного періоду (наприклад 01.01.2024 та 31.03.2024).

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