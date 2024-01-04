Законопроект про автоматичний збір персональних даних про військовозобов’язаних до єдиного Реєстру готується до ухвалення в цілому, - Мар’яна Безугла

Верховна Рада незабаром розгляне у другому читанні законопроект, за яким персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу.

Законопроект 10062 про те, що персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді Податковою службою, МОЗ, Мінюстом, МВС та іншими органами до електронного Реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів і там збиратися в єдине досьє на особу, готується до прийняття парламентом в цілому. Про це повідомила заступник голови Комітету ВР з питань оборони Мар’яна Безугла.

Нагадаємо, цей законопроект вже було прийнято 8 листопада 2023 року за основу. Авторами відповідного законопроекту 10062 виступає велика група народних депутатів з різних фракцій: Давид Арахамія, Петро Порошенко, Михайло Цимбалюк, Ірина Геращенко, Євгенія Кравчук, Олексій Гончаренко, Ярослав Юрчишин, Мар’яна Безугла та інші.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», осіб, що ухиляються від виконання військового обов’язку стане простіше вирахувати, зокрема, за даними податкового обліку та інформацією, залишеною при оформленні різних документів. Персональні дані будуть автоматично передаватися в електронному вигляді різними органами до електронного Реєстру.

Зокрема, додається норма про те, що для формування бази даних Реєстру Центральна виборча комісія, Державна податкова служба України та Державна міграційна служба, подають шляхом електронної взаємодії до Міноборони визначені законом відомості стосовно усіх громадян України віком від 17 до 60 років.

Розширюється перелік органів, які надсилають дані до Реєстру.

Зокрема Міністерство охорони здоров’я передає дані стосовно номерів засобів зв’язку та адреси електронної пошти призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також відомості про стан здоров’я. Нагадаємо, що відповідні дані громадяни залишали під час «приписки» до сімейного лікаря, зокрема, під час процесу вакцинації.

Тоді дані про вакцинацію вносили до Дії.

Міністерство внутрішніх справ України передає відомості про:

наявність (відсутність) судимості;

дозвільні документи про право на володіння та користування зброєю,

відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом тощо.

Міністерство юстиції України – відомості про рішення, що підлягають примусовому виконанню - виконавчі документи

Державна податкова служба подає відомості про зайнятість (код підприємства, місце роботи, посада); реєстраційний номер облікової картки платника податків.

Міносвіти – відомості про освіту та спеціальність, відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації

інші державні органи-держателі (розпорядники, адміністратори) інформаційно-комунікаційних систем, реєстрів, баз (банків) даних – відомості по володіння іноземними мовами; відомості про виконання військового обов’язку та проходження військової служби; військово-облікові ознаки; висновок (рішення) про проходження медичного огляду (військово-лікарської експертизи) тощо.

До вже існуючого переліку персональних даних, які вносяться до Реєстру стосовно призовника, військовозобов’язаного та резервіста (зокрема про місце роботи, місце проживання тощо) додаються також відомості:

про номери засобів зв’язку та адреси електронної пошти (а, як відомо, законопроект Уряду 10378 про посилення мобілізації передбачає можливість надсилання повістки на «електронку») ;

10378 ; відомості про посвідчення водія на право керування транспортним засобом;

відомості про проходження освітніх курсів та курсів підвищення кваліфікації, відомості по володіння іноземними мовами, відомості про виконавчі документи (наприклад, якщо військовозобов’язаний боргує з виплатою аліментів);

відомості про дозвіл на володіння зброєю тощо.

Хоча закон ще не ухвалено, у Міноборони раніше повідомили, що Міноборони вже підписало, зокрема, спільні накази про затвердження порядку електронної інформаційної взаємодії Реєстру та веде роботу з визначення механізмів обміну інформацією з Мінфіном, МВС, Міносвіти, ДСА, і роботу з організації підписання зазначених спільних наказів з МОЗ та іншими органами.

В свою чергу, Мар’яна Безугла повідомила про деталі доопрацювання законопроекту.

«Готуємо до другого читання законопроєкт № 10062 про військові реєстри, сертифікат захисника та автоматичне отримання УБД. Поточний стан опрацювання:

1 – Реєстр військовозобовʼязаних

розширення переліку відомостей реєстру (персональні та службові дані);

удосконалення міжвідомчої взаємодії (в т.ч. інформаційної);

електронний кабінет призовника (сертифікат захисника + послуги);

електронний кабінет підприємства (ведення персонально-первинного та персонального обліку);

електронний кабінет ЦНАП (надання адмінпослуг).

2 – УБД

електронна взаємодія між реєстрами;

електронна заява для отримання статусу УБД (статусу особи з інвалідністю, статусу члена сімʼї загиблого Захисника);

автоматичне надання статусу УБД під час дії воєнного стану (відомості із бойового наказу вносяться уповноваженою особою в/ч);

витяг із реєстру про участь у бойових діях.

3 – Реєстр військовослужбовців

матриця функціонування реєстру військовослужбовців;

облік військовослужбовців;

обмін даними між реєстрами;

створення Державного вебпорталу електронних публічних послуг у сфері нацбезпеки (захист здійснює МОУ).

4 – Особливості захисту інформації в ІКС МОУ

- зміни в Закон про оборону України (особливості захисту інформації в ІКС МОУ визначає МОУ);

- аналогічні зміни в Закон про захист інформамції в ІКС та Закон про основні засади забезпечення кібербезпеки в Україні.

5 – Хмарні послуги

Обробка інформації, що становить ДТ, в ІКС МОУ може здійснюватися за кордоном (країни НАТО) - на підставі рішення Міністра оборони.

Знімається заборона щодо розміщення у хмарних ресурсах за кордоном службової інформації та державних та єдиних реєстрів».

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.