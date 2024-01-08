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  1. У світі

У Швеції переконані, що всі громадяни мають бути готовими до війни

20:42, 8 січня 2024
Міністр цивільної оборони висловив стурбованість тим, що переозброєння цивільної оборони відбувається недостатньо швидко.
У Швеції переконані, що всі громадяни мають бути готовими до війни
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Всі громадяни Швеції мають бути готовими до війни. Про це заявили головнокомандувач збройних сил Швеції Мікаель Бюден і міністр цивільної оборони Карл-Оскар Болін, передає TV4.

Зокрема, Болін занепокоєний недостатньо швидкими темпами модернізації цивільної оборони, адже, за його словами, ситуація є досить серйозною.

«У Швеції може бути війна, і всі шведи повинні діяти, щоб зміцнити обороноздатність країни», - додав міністр цивільної оборони.

Бюден згодний із Боліном і вважає, що настав час переходити до дій.

«Тепер справа за тим, щоб перейти від слів і розуміння до дій», - сказав головнокомандувач збройних сил Швеції.

Він стверджує, що останніми роками багато було зроблено для зміцнення безпеки країни, зокрема у вигляді значних інвестицій в оборону.

Також Швеція стоїть на порозі до вступу в НАТО, тому, на думку Бюдена, що швидше країна стане повноправним членом Альянсу, то краще.

«Ми повинні усвідомлювати, наскільки серйозною є ця ситуація. Подивіться на новини з України та поставте собі прості запитання: якщо це станеться тут, чи все у мене в порядку? Що я маю робити? Що більше людей, які думають, розмірковують і готуються, то сильнішим є наше суспільство», - зауважив він.

Також Бюден додав, що «сильне громадянське суспільство» під час війни важливіше, ніж будь-коли.

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