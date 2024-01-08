Прорив в «момент ChatGPT»: гуманоїдних роботів вчать виконуватиме людську роботу

Компанія Figure заявила про прорив в навчанні гуманоїдних роботів щодо автономного виконання людської роботи.

Джерело фото: newatlas

Співробітник компанії Figure Бретт Адкок заявив про останній прорив у розвитку гуманоїдних роботів – «момент ChatGPT». Ця нова технологія дозволяє роботам спостерігати, як людина виконує завдання, розуміти його та починати виконувати його повністю автономно. Про це повідомляє видання New Atlas.

Гуманоїдні роботи загального призначення тепер зможуть виконувати широкий спектр завдань, включаючи використання різних інструментів та пристроїв. Вони матимуть можливість адаптуватися до різних робочих середовищ та уміння виконувати завдання, навчаючись і спостерігаючи, замість того, щоб потребувати постійного програмістського керівництва для нових робіт.

При цьому, різні компанії, включаючи Figure, Tesla, Agility та інші, активно працюють над самодостатніми гуманоїдами з повним тілом, які можуть адаптуватися до різних робочих умов та виконувати різноманітні завдання. Ці технології, які раніше були обмежені дослідницькими програмами, тепер вже готові до введення на ринок, щоб здійснювати корисну діяльність та вирішувати завдання у різних сферах виробництва.

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