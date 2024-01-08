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Новий добір на посади суддів місцевих судів може тривати два роки – ВККС

16:55, 8 січня 2024
У ВККС повідомили, що навіть певне спрощення процедури добору не дозволить швидко провести новий добір суддів у суди першої інстанції.
Новий добір на посади суддів місцевих судів може тривати два роки – ВККС
Джерело фото: ВККС
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У Вищій кваліфікаційній комісії суддів розповіли про ймовірні строки проведення нового добору на посади суддів судів першої інстанції.

Як повідомив 6 грудня під час засідання Комітету Верховної Ради з питань правової політики заступник голови ВККС Руслан Сидорович, навіть у разі запровадження скороченої процедури добору, на посади суддів, як це передбачає закон 3511-IX (відомий також як 10140-д), добір на посади суддів все одно буде тривалим.

На думку представника ВККС, новий добір за часом, з моменту його оголошення до проведення відповідних конкурсів, може зайняти «щонайменше два роки».

У майбутньому доборі на максимальну кількість посад суддів місцевих судів за попередніми розрахунками може взяти участь 6-8 тис. кандидатів.

Нагадаємо, що 30 грудня набув чинності закон 3511-IX, який серед іншого передбачає «удосконалення процедур суддівської кар’єри». Закон передбачає скорочення процедур добору на посади суддів, зокрема, скасовується відбірковий іспит, а залишається лише єдиний кваліфікаційний іспит. Разом з тим, закон запроваджує проведення перевірки особистих морально-психологічних якостей кандидатів, а також співбесіди з кандидатами на посади суддів.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», у вересні минулого року ВККС повідомила про намір оголосити у 2024 році добір щонайменше на 1200 вакантних посад суддів місцевих судів. 

Втім, як нещодавно повідомляла «Судово-юридична газета», у 2024 році ВККС буде перенавантажена різними конкурсами та кадровими процедурами, що наразі ускладнює прогнозування проведення нового добору на посади суддів.

Також, слід зазначити, що поки що не завершений добір на посади суддів 2017 року, оскільки 434 кандидата, які вже обрали суди для подальшої кар’єри, повинні пройти співбесіди з Комісією та отримати рекомендації про призначення.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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