Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон про зміну процедур суддівської кар’єри – він набуде сили 30 грудня

Закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри також передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Як виглядає ТУ ДСА в Одеській області після ракетного обстрілу: ФОТО

Внаслідок влучання ракети в 40 метрах від будівлі, в ТУ ДСА вибиті вікна та пошкоджено дах

Кабмін затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату

День початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначить Міністерство юстиції.

Замість 3 млрд – 198 млн на закупівлю військової техніки, – Кабмін вніс зміни до розпорядження про виділення коштів Держспецзв’язку

Уряд поправив розпорядження, яким у вересні запланував виділити Держспецзв’язку 3 млрд грн на закупівлю військової техніки та обладнання.

Лише БЕБ та НАБУ зможуть займатися перевірками господарської діяльності бізнесу, — Кабмін схвалив перезавантаження БЕБ

Кабмін пропонує перезавантажити Бюро економічної безпеки, - схвалено законопроект про позбавлення СБУ функцій державного фінансового контролю.

  1. Публікації
  2. / Законодавство

Володимир Зеленський підписав закон про зміну процедур суддівської кар’єри – він набуде сили 30 грудня

15:44, 29 грудня 2023
Закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри також передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.
Володимир Зеленський підписав закон про зміну процедур суддівської кар’єри – він набуде сили 30 грудня
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений 9 грудня закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри (законопроект 10140-д).

Новий Закон № 3511-IX викладає у новій редакції норми, присвячені порядку зайняття посади судді, а також передбачає певні зміни для суддів, що проходять кваліфікаційне оцінювання.

Зокрема, через цей закон, як раніше писала «Судово-юридична газета», співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться у січні 2024 року.

Також цей закон передбачає підвищення мінімальної винагороди членам Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів до розміру посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5, тобто, до більш, ніж 236 тисяч грн. При цьому для тих суддів-членів ВРП, які отримують більше 236 тисяч грн, ситуація на гірше не зміниться.

Цей Закон набирає чинності 30 грудня, крім положень щодо анонімного тестування з історії української державності, які вводяться в дію через один рік.

Вища кваліфікаційна комісія суддів протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) завершує проведення оцінювання на відповідність займаній посаді суддів, яких було призначено на посаду строком на 5 років та повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням строку їх призначення;

2) завершує проведення оцінювання на відповідність займаній посаді суддів, яких обрано суддями безстроково до набрання чинності Законом «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та стосовно яких до набрання чинності цим Законом надійшли висновки Громадської ради доброчесності про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності.

У законі про Вищу раду правосуддя передбачається, що ВРП затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з ВККС, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності. Нагадаємо, що Посли США та ЄС радили прибрати Вищу раду правосуддя та РСУ із цього процесу.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду