Володимир Зеленський підписав закон про зміну процедур суддівської кар’єри – він набуде сили 30 грудня

Закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри також передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Президент Володимир Зеленський підписав ухвалений 9 грудня закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри (законопроект 10140-д).

Новий Закон № 3511-IX викладає у новій редакції норми, присвячені порядку зайняття посади судді, а також передбачає певні зміни для суддів, що проходять кваліфікаційне оцінювання.

Зокрема, через цей закон, як раніше писала «Судово-юридична газета», співбесіди з кандидатами на посади суддів з числа учасників добору 2017 року розпочнуться у січні 2024 року.

Також цей закон передбачає підвищення мінімальної винагороди членам Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів до розміру посадового окладу судді Верховного Суду з коефіцієнтом 1,5, тобто, до більш, ніж 236 тисяч грн. При цьому для тих суддів-членів ВРП, які отримують більше 236 тисяч грн, ситуація на гірше не зміниться.

Цей Закон набирає чинності 30 грудня, крім положень щодо анонімного тестування з історії української державності, які вводяться в дію через один рік.

Вища кваліфікаційна комісія суддів протягом 6 місяців з дня набрання чинності цим Законом:

1) завершує проведення оцінювання на відповідність займаній посаді суддів, яких було призначено на посаду строком на 5 років та повноваження яких припинилися у зв’язку із закінченням строку їх призначення;

2) завершує проведення оцінювання на відповідність займаній посаді суддів, яких обрано суддями безстроково до набрання чинності Законом «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та стосовно яких до набрання чинності цим Законом надійшли висновки Громадської ради доброчесності про невідповідність судді критеріям професійної етики та доброчесності.

У законі про Вищу раду правосуддя передбачається, що ВРП затверджує Єдині показники для оцінки доброчесності та професійної етики судді (кандидата на посаду судді) після консультацій з ВККС, Радою суддів України та Громадською радою доброчесності. Нагадаємо, що Посли США та ЄС радили прибрати Вищу раду правосуддя та РСУ із цього процесу.

Автор: Наталя Мамченко

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