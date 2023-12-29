Владимир Зеленский подписал закон об изменении процедур судейской карьеры – он вступит в силу 30 декабря

Закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры также предусматривает повышение «минимального» вознаграждения членам Высшего совета правосудия и ВККС до 236 тысяч грн.

Президент Владимир Зеленский подписал принятый 9 декабря закон об усовершенствовании процедур судейской карьеры (законопроект 10140-д).

Новый Закон №3511-IX излагает в новой редакции нормы, посвященные порядку занятия должности судьи, а также предусматривает определенные изменения для судей, проходящих квалификационное оценивание.

В частности, из-за этого закона, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», собеседования с кандидатами на должности судей из числа участников отбора 2017 года начнутся в январе 2024 года.

Также этот закон предусматривает повышение минимального вознаграждения членам Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей до размера должностного оклада судьи Верховного Суда с коэффициентом 1,5, то есть до более 236 тысяч грн. При этом для тех судей-членов ВСП, которые получают более 236 тысяч грн, ситуация к худшему не изменится.

Этот закон вступает в силу 30 декабря, кроме положений по анонимному тестированию по истории украинской государственности, которые вводятся в действие через один год.

Высшая квалификационная комиссия судей в течение 6 месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона:

1) завершает проведение оценивания на соответствие занимаемой должности судей, назначенных на должность сроком на 5 лет и полномочия которых прекратились в связи с окончанием срока их назначения;

2) завершает проведение оценивания на соответствие занимаемой должности судей, избранных судьями бессрочно до вступления в силу Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия)» и относительно которых к вступлению в силу настоящего Закона поступили выводы Общественного совета добродетели о несоответствии судьи критериям профессиональной этики и добродетели.

В законе о Высшем совете правосудия предусматривается, что ВСП утверждает Единые показатели для оценки добродетели и профессиональной этики судьи (кандидата на должность судьи) после консультаций с ВККС, Советом судей Украины и Общественным советом добродетели. Напомним, что послы США и ЕС советовали убрать Высший совет правосудия и ССУ из этого процесса.

Автор: Наталья Мамченко

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