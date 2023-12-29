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  1. В Украине

Во Львове 5-летнему мальчику констатировали смерть мозга после удаления двух зубов

16:00, 29 декабря 2023
Мальчик пережил клиническую смерть во время общего наркоза, а затем у ребенка констатировали смерть мозга.
Во Львове 5-летнему мальчику констатировали смерть мозга после удаления двух зубов
Фото иллюстративное
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Во Львове 5-летний ребенок впал в кому после операции по удалению молочных зубов. Впоследствии медиками была констатирована смерть мозга. О трагедии сообщил отец парня Виктор Пашник на своей странице в Facebook.

Родители мальчика обвиняют стоматологическую клинику, а правоохранители уже возбудили уголовное дело.

«21 сутки наш невероятный сынишка в коме. Ему констатирована смерть мозга из-за ненадлежащего удаления молочных зубов.

Наша с женой жизнь разделилась на до и после того злосчастного дня, 8 декабря, когда жена Марианна с сыном Велесом пошли в клинику ООО «ОРИ ГРУПП» (Ori-Dent), чтобы удалить два молочных зубчика», – сообщил отец ребенка.

17 декабря родители обратились в полицию Железнодорожного района Львова с соответствующим заявлением.

«17 декабря следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 140 Уголовного кодекса Украины – «Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником», – сообщила «УП» спикер полиции Львовской области Светлана Добровольская.

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