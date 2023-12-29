У Львові 5-річному хлопчику констатували смерть мозку після видалення двох зубів

Хлопчик пережив клінічну смерть під час загального наркозу, а згодом у дитини констатували смерть мозку.

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У Львові 5-річна дитину впала у кому після операції з видалення молочних зубів. Згодом медиками була констатована смерть мозку. Про трагедію повідомив батько хлопця Віктор Пашник на своїй сторінці у Facebook.

Батьки хлопчика звинувачують стоматологічну клініку, а правоохоронці уже відкрили кримінальну справу.

«21 добу наш неймовірний синочок у комі. Йому констатовано смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів…

Наше з дружиною життя розділилось на до і після того злощасного дня, 8 грудня, коли дружина Маріанна з сином Велесом пішли до клініки ТОВ «ОРІ ГРУП» (Ori-Dent), аби видалити два молочні зубчики», – повідомив батько дитини.

17 грудня батьки звернулися до поліції Залізничного району Львова із відповідною заявою.

«17 грудня слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України – «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником», – повідомила «УП» речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

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