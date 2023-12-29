Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Володимир Зеленський підписав закон про зміну процедур суддівської кар’єри – він набуде сили 30 грудня

Закон щодо удосконалення процедур суддівської кар’єри також передбачає підвищення «мінімальної» винагороди членам Вищої ради правосуддя та ВККС до 236 тисяч грн.

Як виглядає ТУ ДСА в Одеській області після ракетного обстрілу: ФОТО

Внаслідок влучання ракети в 40 метрах від будівлі, в ТУ ДСА вибиті вікна та пошкоджено дах

Кабмін затвердив положення про Єдину державну електронну систему е-нотаріату

День початку функціонування Електронного реєстру нотаріальних дій, Електронного нотаріального архіву як складових Єдиної державної електронної системи е-нотаріату визначить Міністерство юстиції.

Замість 3 млрд – 198 млн на закупівлю військової техніки, – Кабмін вніс зміни до розпорядження про виділення коштів Держспецзв’язку

Уряд поправив розпорядження, яким у вересні запланував виділити Держспецзв’язку 3 млрд грн на закупівлю військової техніки та обладнання.

Лише БЕБ та НАБУ зможуть займатися перевірками господарської діяльності бізнесу, — Кабмін схвалив перезавантаження БЕБ

Кабмін пропонує перезавантажити Бюро економічної безпеки, - схвалено законопроект про позбавлення СБУ функцій державного фінансового контролю.

  1. В Україні

У Львові 5-річному хлопчику констатували смерть мозку після видалення двох зубів

16:00, 29 грудня 2023
Хлопчик пережив клінічну смерть під час загального наркозу, а згодом у дитини констатували смерть мозку.
У Львові 5-річному хлопчику констатували смерть мозку після видалення двох зубів
Фото ілюстративне
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook , Telegram та Google Новини SUD.UA.

У Львові 5-річна дитину впала у кому після операції з видалення молочних зубів. Згодом медиками була констатована смерть мозку. Про трагедію повідомив батько хлопця Віктор Пашник на своїй сторінці у Facebook.

Батьки хлопчика звинувачують стоматологічну клініку, а правоохоронці уже відкрили кримінальну справу.

«21 добу наш неймовірний синочок у комі. Йому констатовано смерть мозку через неналежне видалення молочних зубів…

Наше з дружиною життя розділилось на до і після того злощасного дня, 8 грудня, коли дружина Маріанна з сином Велесом пішли до клініки ТОВ «ОРІ ГРУП» (Ori-Dent), аби видалити два молочні зубчики», – повідомив батько дитини.

17 грудня батьки звернулися до поліції Залізничного району Львова із відповідною заявою.

«17 грудня слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 140 Кримінального кодексу України – «Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником», – повідомила «УП» речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Мобілізація: які права слід знати військовозобов’язаним
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олег Прудивус
    Олег Прудивус
    голова Запорізького окружного адміністративного суду
  • Оксана Вовченко
    Оксана Вовченко
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Петро Марин
    Петро Марин
    суддя Одеського окружного адміністративного суду