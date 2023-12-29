Пенсії та зарплати освітян та медиків у 2024 році виплачуватимуться без затримок, – Шмигаль

Фінансування виплат вчителям та лікарям здійснюватиметься за рахунок міжнародних домовленостей.

Джерело фото: Telegram / Денис Шмигаль

Пенсії та зарплати вчителів і лікарів у наступному році будуть виплачуватися своєчасно, індексація планується здійснити у березні, відповідно до законодавства. Про це заявив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Фінансування дефіциту бюджету 2024 року та макрофінансова ситуація стали темою активних обговорень в останні дні. Наступного року Україна потребуватиме понад 37 млрд доларів зовнішнього фінансування», – зазначив Шмигаль.

За його словами, наразі є домовленості з одинадцятьма державами щодо багаторічних програм фінансування. Крім того, укладено програму розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом (МВФ) та отримано підтримку інших міжнародних фінансових організацій.

Також під час засідання Уряду був затверджений план Ukraine Facility з метою подальшого представлення його Європейській комісії. Узгодження остаточної версії цього плану відкриє Україні можливість отримати фінансові ресурси на суму 50 мільярдів євро протягом 4 років, з яких 39 мільярдів євро будуть спрямовані на підтримку макроекономічної стабільності.

Нагадаємо, Кабмін затвердив нову систему оплати праці держслужбовців і скоротив кількість посад чиновників на 20 тисяч.

Крім того, Кабмін вніс зміни до розпорядження про виділення коштів Держспецзв’язку: замість 3 млрд – 198 млн на закупівлю військової техніки.

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