Замість 3 млрд – 198 млн на закупівлю військової техніки, – Кабмін вніс зміни до розпорядження про виділення коштів Держспецзв’язку

Уряд поправив розпорядження, яким у вересні запланував виділити Держспецзв’язку 3 млрд грн на закупівлю військової техніки та обладнання.

Кабмін опублікував розпорядження від 27 грудня 2023 р. №1210-р, яким вніс зміни до іншого свого розпорядження від 29 вересня 2023 р. № 876-р про виділення коштів Держспецзв’язку на закупівлю військової техніки та обладнання, іншого військового майна для здійснення заходів, пов’язаних із зміцненням обороноздатності держави, з подальшою передачею такого майна в установленому порядку до сфери управління органів, що здійснюють керівництво військовими формуваннями.

Так, замість виділення 3 млрд грн на ці цілі цифру у розпорядженні замінили на 198 млн грн («замінивши в абзаці першому цифри «3 089,33» цифрами «198», - сказано у новому розпорядженні).

Зазначимо, що відповідно до розпорядження від вересня Міністерству фінансів було доручено здійснити зазначені видатки на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету, а Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації необхідно було затвердити в тижневий строк за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів перелік витрат, пов’язаних із здійсненням вказаних заходів.

Також Держспецзв’язку мало подати до 28 грудня 2023 р. Міністерству фінансів, Міністерству економіки та Державній казначейській службі звіт про використання коштів, виділених згідно з цим розпорядженням.

Автор: Наталя Мамченко

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