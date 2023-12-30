На Тернопільщині підлітки побили особу з інвалідністю та винесли його на мороз

В результаті побиття, чоловік втратив свідомість, його знайшли лише зранку із сильними травмами та обмороженням.

Джерело фото: Поліція Тернопільської області

В Тернопільській області двоє 17-річних підлітків, жителів Чортківського району жорстоко побили 26-річного особу з інвалідністю. Підозрювані були затримані, – повідомляє поліція Тернопільської області.

Стан потерпілого виявився вкрай важким: його було знайдено без свідомості та зі ступнями, обмороженими в результаті тривалого перебування на морозі. Його госпіталізували до реанімаційного відділення із численними тілесними ушкодженнями та переохолодженням важкого ступеня.

Поліція встановила, що неповнолітні разом з потерпілим розпивали спиртні напої, після чого між ними виникла сутичка. Унаслідок конфлікту, 17-річні підлітки жорстоко побили чоловіка, використовуючи різноманітні предмети, включаючи ремінь та швабру.

Після того як потерпілий втратив свідомість, підозрювані винесли його тіло на вулицю та залишили без нагляду. Чоловіка виявив двірник зранку.

Підозрюваним у вчиненні цього злочину висунуто обвинувачення за частинами 2 статті 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб) та частини 1 статті 135 (залишення в небезпеці) Кримінального кодексу України.

За ці злочини їм загрожує відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. Слідство триває.

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