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Лише БЕБ та НАБУ зможуть займатися перевірками господарської діяльності бізнесу, — Кабмін схвалив перезавантаження БЕБ

Кабмін пропонує перезавантажити Бюро економічної безпеки, - схвалено законопроект про позбавлення СБУ функцій державного фінансового контролю.

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Лише БЕБ та НАБУ зможуть займатися перевірками господарської діяльності бізнесу, — Кабмін схвалив перезавантаження БЕБ

14:45, 29 грудня 2023
Кабмін пропонує перезавантажити Бюро економічної безпеки, - схвалено законопроект про позбавлення СБУ функцій державного фінансового контролю.
Лише БЕБ та НАБУ зможуть займатися перевірками господарської діяльності бізнесу, — Кабмін схвалив перезавантаження БЕБ
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29 грудня Кабмін схвалив перезавантаження Бюро економічної безпеки, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Уряд пропонує перезавантажити роботу Бюро економічної безпеки. Ми пропонуємо, щоб лише БЕБ та НАБУ могли порушувати питання проведення перевірок фінансово-господарської діяльності бізнесу, незалежно від його форми власності. А також виключити Національну поліцію та СБУ з переліку органів державного фінансового контролю .

Ми пропонуємо нову процедуру обрання директора БЕБ. Залучаємо до цього процесу наших міжнародних партнерів», зазначив він.

Йдеться про проект Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення роботи Бюро економічної безпеки України».

«Законопроект розроблено в рамках реалізації фіскальних структурних реформ, передбачених Меморандумом про економічну та фінансову політику від 24 березня 2023 року та від 19 червня 2023 року, з метою удосконалення правових засад діяльності Бюро економічної безпеки України, зокрема, в частині, що стосуються виконання ухвал слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та про обшук іншого володіння, а також підслідності окремих кримінальних правопорушень, забезпечення прозорості та чіткості конкурсних процедур обрання директора БЕБ, а також Комісії з проведення оцінки (аудиту) ефективності діяльності БЕБ», - зазначив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Також під час засідання Кабмін затвердив нову систему оплати праці держслужбовців і скоротив кількість посад чиновників на 20 тисяч.

Автор: Наталя Мамченко

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