Только БЭБ и НАБУ смогут заниматься проверками хозяйственной деятельности бизнеса, — Кабмин одобрил перезагрузку БЭБ

Кабмин предлагает перезагрузить Бюро экономической безопасности, - одобрен законопроект о лишении СБУ функций государственного финансового контроля.

29 декабря Кабмин одобрил перезагрузку Бюро экономической безопасности, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство предлагает перезагрузить работу Бюро экономической безопасности. Мы предлагаем, чтобы только БЭБ и НАБУ могли ставить вопрос проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности бизнеса, независимо от его формы собственности. А также исключить Национальную полицию и СБУ из перечня органов государственного финансового контроля.

Мы предлагаем новую процедуру избрания директора БЭБ. Привлекаем к этому процессу наших международных партнеров», – отметил он.

Речь идет о проекте Закона «О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты по усовершенствованию работы Бюро экономической безопасности Украины».

«Законопроект разработан в рамках реализации фискальных структурных реформ, предусмотренных Меморандумом об экономической и финансовой политике от 24 марта 2023 года и от 19 июня 2023 года, с целью усовершенствования правовых основ деятельности Бюро экономической безопасности Украины, в частности, в части, касающейся выполнения определений следственного судьи, суда о временном доступе к вещам и документам и об обыске другого владения, а также подследственности отдельных уголовных правонарушений, обеспечении прозрачности и четкости конкурсных процедур избрания директора БЭБ, а также Комиссии по проведению оценки (аудита) эффективности деятельности БЭБ», - отметил представитель Правительство в парламенте Тарас Мельничук.

Также на заседании Кабмин утвердил новую систему оплаты труда госслужащих и сократил количество должностей чиновников на 20 тысяч.

Автор: Наталья Мамченко

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