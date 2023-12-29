Кабмин утвердил новую систему оплаты труда госслужащих и сократил количество должностей чиновников на 20 тысяч

Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% - премии, - Денис Шмыгаль.

Число должностей чиновников с 1 января сокращается на 20 тысяч. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Правительство продолжает реформу государственного управления. Сегодня утверждаем документ о новой системе оплаты труда на основе квалификации должностей и грейдов.

Речь прежде всего о справедливости. Ведь никто из руководителей по своему желанию не сможет начислять заоблачные премии, надбавки и доплаты. Теперь 70% зарплаты госслужащего будет составлять оклад, и только 30% премии», - отметил он.

Одновременно с 1 января, сообщил он, сокращается количество вакансий государственной службы почти на 20 тысяч. «И это только первый этап», - добавил Шмыгаль.

Новая система оплаты труда и сокращение вакансий, по оценкам министерства финансов, позволит сохранить около 8 млрд грн бюджетных средств и направить их в 2024 году на нужды безопасности и обороны.

Ранее стало известно, что Денис Шмыгаль попросил экстренной встречи с международными донорами, поскольку страна столкнулась с «чрезвычайно высокой неопределенностью» своего бюджета в 2024 году.

Автор: Наталья Мамченко

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