Выгнал злость на магазине: в Киеве мужчина дерзко отомстил знакомому

Патрульные задержали мужчину, который побил окна в магазине.

Источник фото: патрульная полиция Киева

Полиция оперативно вмешалась в конфликт в Соломенском районе Киева, произошел конфликт между группой лиц, в результате чего был поврежден местный киоск, - сообщила патрульная полиция Киева.

Заявитель сообщил на линию экстренного вызова о нападении на магазин, где несколько мужчин совершали хулиганские действия.

Патрульные оперативно прибыли на место назначения и нашли несколько человек, которые находились в конфликте. Полицейские удалось прекратить ссору и успокоить участников. Правоохранители обнаружили, что один из мужчин решил отомстить своему знакомому и повредил его торговый киоск.

Патрульные немедленно задержали мужчину и пригласили на место происшествия специальную следственно-оперативную группу для дальнейшего расследования и установления всех обстоятельств происшествия.

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