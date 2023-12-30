Вигнав злість на магазині: у Києві чоловік зухвало помстився знайомому

Патрульні затримали чоловіка, який побив вікна у магазині.

Джерело фото: патрульна поліція Києва

Поліція оперативно втрутилася у конфлікт у Солом'янському районі Києва, стався конфлікт між групою осіб, в результаті чого був пошкоджений місцевий кіоск, – повідомила патрульна поліція Києва.

Заявник повідомив на лінію екстреного виклику про напад на магазин, де кілька чоловіків вчиняли хуліганські дії.

Патрульні оперативно прибули на місце призначення та знайшли кілька осіб, які перебували у конфлікті. Поліцейські вдалося припинити сварку та заспокоїти учасників. Правоохоронці виявили, що один із чоловіків вирішив помститися своєму знайомому та пошкодив його торговельний кіоск.

Патрульні негайно затримали чоловіка та запросили на місце події спеціальну слідчо-оперативну групу для подальшого розслідування і встановлення усіх обставин події.

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