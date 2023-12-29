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  1. В мире

США блокирует кремль новыми санкциями на экспорт газа

17:54, 29 декабря 2023
россия сталкивается с серьезным препятствием из-за западных санкций в отношении экспорта сжиженного природного газа.
США блокирует кремль новыми санкциями на экспорт газа
Источник фото: ti-ukraine.org
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Новые санкции Соединенных Штатов Америки образуют значительное препятствие для увеличения экспорта российского сжиженного природного газа (СПГ) - такие действия становятся препятством для планов россии, направленных на компенсацию потерь из-за спада экспорта трубопроводного газа в Европу, - сообщает Reuters.

россия планировала расширить свое присутствие на мировом рынке, повысив свою долю до близкой пятой доли, которая сейчас составляет 8%, к 2030-35 годам путем почти втрое увеличить объем добычи до более 100 миллионов метрических тонн.

Пытаясь перенаправить продажи газа в Китай, который стал вторым по объемам потребления энергии в мире после США, россия столкнулась с ограниченными успехами. Длительные переговоры по увеличению продаж газа в Китай через трубопроводный проект "Сила Сибири-2" еще не завершились заключением стабильного контракта.

Отмечается, что санкции США, которые, по словам россии, направлены на устранение конкурентов своего СПГ, уже привели к тому, что главный российский производитель СПГ "Новатэк" объявил о форс-мажорных обстоятельствах по поставкам из проекта.

Отчеты указывают на то, что западные санкции побудили иностранных акционеров прекратить участие в проекте, отказавшись от обязательств по финансированию и контрактов на поставку оборудования. Некоторые западные компании, которые имеют технические знания, выходят из россии из-за конфликта в Украине.

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