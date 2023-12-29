Нацбанк разрешил гражданам рф и беларуси, как находятся в Украине, рассчитываться за медицинские услуги

Из перечня запретов исключили проведение операций по оплате медицинских услуг резидентами рф и рб, которые на законных основаниях находятся на территории Украины.

Как сообщалось, Национальный банк смягчает ряд ограничений для населения и бизнеса. В частности, регулятор принял соответствующее решение для того, чтобы обеспечить соблюдение прав иностранцев по медицинскому обслуживанию в Украине.

Так, с 29 декабря дополнен перечень исключений из запрета на проведение расходных операций по счетам резидентов рф и рб, на законных основаниях находящихся на территории Украины, операциями по оплате медицинских услуг в учреждениях здравоохранения.

Изменения предусмотрены постановлением правления НБУ от 28 декабря 2023 г. №195.

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