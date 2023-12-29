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  1. В Україні

Нацбанк пом'якшує деякі обмеження для населення та бізнесу

14:07, 29 грудня 2023
Зміни спрямовані та те, щоб простити отримання грошової допомоги українцями, збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії.
Нацбанк пом'якшує деякі обмеження для населення та бізнесу
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Національний банк пом'якшив низку обмежень для населення та бізнесу. Зміни спрямовані та те, щоб простити отримання грошової допомоги українцями, збільшити можливості для експорту та імпорту електроенергії. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, з 29 грудня отримувати допомогу від міжнародних гуманітарних організацій можна буде на підставі довідки про подання документів для оформлення паспорта громадянина України. Зміни стосуються виплат готівкою в національній валюті України.

Раніше отримати допомогу, що надійшла фізичній особі, можна було лише на підставі паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу та може бути використаний для укладення правочинів на території України.

Крім того, надано можливість «Укренерго» перераховувати кошти на користь європейського офісу з розподілу пропускної спроможності міждержавних перетинів Joint Allocation Office (JAO) за проведення спільного розподілу.

«Відповідні зміни сприятимуть забезпеченню імпорту електроенергії в достатній кількості в разі пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок атак з боку росії, а також експорту електроенергії в разі її профіциту в Україні», - йдеться в повідомленні.

Також НБУ дозволив резидентам рф та Республіки Білорусь, які на законних підставах перебувають на території України, оплачувати медичні послуги у закладах охорони здоров’я.

Зміни передбачені постановою правління НБУ від 28 грудня 2023 року №195.

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