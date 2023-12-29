Член ВККС Віталій Гацелюк претендує на посаду очільника НАЗК

У мотиваційному листі Віталій Гацелюк послався на досвід публічного службовця, у тому числі, у ролі члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Як відомо, у 2023 році було призначено новий склад Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (ВККС). Кандидати до ВККС пройшли через конкурсну процедуру за участі міжнародних експертів.

Фактично ж робота ВККС розпочалася лише восени цього року, і перед нею наразі величезний масив роботи, який, вочевидь, потребує не одного року.

Разом із тим, у державі відбуваються також інші конкурси, зокрема, наразі конкурсна комісія за участі міжнародних експертів відбиратиме нового голову Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), адже повноваження Олександра Новікова спливають уже в січні 2024-го.

Серед кандидатів на посаду нового очільника НАЗК – нинішній член ВККС Віталій Гацелюк.

У мотиваційному листі він зазначив, що має впевненість у релевантності свого попереднього професійного досвіду для цієї посади «саме в цей час».

«Допоки ефективність перерозподілу суспільних благ за допомогою офіційних публічних каналів поступатиметься в очах громадян швидкості та ефективності «сірих» схем, до того часу апарат держави перебуватиме під постійним ризиком перетворення у симулякр, імітацію суспільного регулятора та арбітра. Це, у свою чергу, робить все суспільство надзвичайно вразливим до будь-якого характеру викликів», зазначає він.

«У світі постмодерну лояльність членів соціуму до суверена є надзвичайно мінлива, оскільки ані доступ до інформації, ані до ресурсів не є більше «конкурентною перевагою» держави перед іншими формами соціального устрою. Ідентичність індивіда визначається сьогодні щохвилини, тому сфера доброчесності публічних осіб має стати потужним стимулом її формування «на користь» держави Україна в межах оновленого суспільного договору», - зауважив Віталій Гацелюк у мотиваційному листі.

«Досвід публічного службовця мною отримано під час роботи в секретаріаті парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності (2007-2014) та (з червня 2023) в ролі члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України. Не відкрию таємниці, що найбільш складним для оцінювання суддів, чим переймається Комісія, є критерій доброчесності та професійної етики. Невизначеність та мінливість законодавства в умовах відсутності єдиної усталеної практики застосування покладають на суб’єктів оцінки надзвичайно складний тягар і будь-які неналежно обґрунтовані рішення у сфері визначення доброчесності можуть призвести до інфляції змісту цього поняття, коли воно перетвориться у гасло, а не у дієвий інструмент забезпечення соціального прогресу», - вказав член ВККС.

Зазначимо, що серед кандидатів на голову НАЗК виступає також Андрій Вишневський, який з серпня 2022 по липень 2023 року був заступником голови НАЗК. В свій час він заявив, що голова НАЗК Олександр Новіков незаконно і несправедливо звільнив його з посади.

Автор: Наталя Мамченко

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