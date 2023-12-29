Член ВККС Виталий Гацелюк претендует на должность главы НАПК

В мотивационном письме Виталий Гацелюк сослался на опыт публичного служащего, в том числе, в роли члена Высшей квалификационной комиссии судей.

Как известно, в 2023 году был назначен новый состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины (ВККС). Кандидаты в ВККС прошли через конкурсную процедуру с участием международных экспертов.

Фактически работа ВККС началась лишь осенью этого года, и перед ней сейчас огромный массив работы, который, очевидно, требует не одного года.

Вместе с тем, в государстве проходят и другие конкурсы, в частности, в настоящее время конкурсная комиссия с участием международных экспертов будет отбирать нового председателя Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), ведь полномочия Александра Новикова истекают уже в январе 2024-го.

Среди кандидатов на должность нового руководителя НАПК – нынешний член ВККС Виталий Гацелюк.

В мотивационном письме он отметил, что уверен в релевантности своего предыдущего профессионального опыта для этой должности «именно в это время».

«Пока эффективность перераспределения общественных благ с помощью официальных публичных каналов будет уступать в глазах граждан скорости и эффективности серых схем, к тому времени аппарат государства будет находиться под постоянным риском превращения в симулякр, имитацию общественного регулятора и арбитра. Это, в свою очередь, делает все общество очень уязвимым к любому характеру вызовов», отмечает он.

«В мире постмодерна лояльность членов социума к суверену чрезвычайно изменчива, поскольку ни доступ к информации, ни к ресурсам не является более «конкурентным преимуществом» государства перед другими формами социального устройства. Идентичность индивида определяется сегодня ежеминутно, поэтому сфера добродетели публичных лиц должна стать мощным стимулом ее формирования «в пользу» государства Украины в рамках обновленного общественного договора», – отметил Виталий Гацелюк в мотивационном письме.

«Опыт публичного служащего мною получен во время работы в Секретариате парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности (2007-2014) и (с июня 2023) в роли члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Не открою тайны, что наиболее сложным для оценки судей, чем занимается Комиссия, является критерий добродетели и профессиональной этики. Неопределенность и изменчивость законодательства в условиях отсутствия единой устоявшейся практики применения возлагают на субъектов оценки чрезвычайно сложное бремя и любые ненадлежаще обоснованные решения в сфере определения добродетели могут привести к инфляции содержания этого понятия, когда оно превратится в лозунг, а не в действенный инструмент обеспечение социального прогресса», - указал член ВККС.

Отметим, что среди кандидатов на главу НАПК выступает также Андрей Вишневский, который с августа 2022 по июль 2023 был заместителем председателя НАПК. В свое время он заявил, что глава НАПК Александр Новиков незаконно и несправедливо уволил его с должности.

Автор: Наталья Мамченко

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