Пенсія в Україні — як перевести виплати з пошти на банківську картку

10:37, 23 листопада 2025
Якщо пенсіонер бажає змінити спосіб отримання пенсії, він може подати відповідну заяву онлайн.
Пенсія в Україні — як перевести виплати з пошти на банківську картку
Фото: facebook.com/dn.pfy
Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як перевести пенсію з пошти на банківську картку.

«Якщо пенсіонер бажає змінити спосіб отримання виплат, він може подати відповідну заяву онлайн. Для цього необхідно заповнити електронну форму на вебпорталі Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua та вказати реквізити банківського рахунку», - заявили у ПФ

Також там оприлюднили відеоінструкцію щодо переведення пенсії з пошти на банк.

