Пенсія в Україні — як перевести виплати з пошти на банківську картку

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало, як перевести пенсію з пошти на банківську картку.

«Якщо пенсіонер бажає змінити спосіб отримання виплат, він може подати відповідну заяву онлайн. Для цього необхідно заповнити електронну форму на вебпорталі Пенсійного фонду України portal.pfu.gov.ua та вказати реквізити банківського рахунку», - заявили у ПФ

Також там оприлюднили відеоінструкцію щодо переведення пенсії з пошти на банк.

