Єврокомісарка Марта Кос про вступ України до ЄС до 2027 року: Побачимо, що вийде

Єврокомісарка з питань розширення ЄС Марта Кос з обережністю прокоментувала питання можливих термінів вступу України до Європейського Союзу після того, як низка ЗМІ повідомила, що вступ до ЄС до 2027 року розглядається як частина мирного плану США для України, пише DW.

«Я дуже рада, що в цьому мирному плані йдеться про вступ України до ЄС. Зараз це перша чернетка. Побачимо, що вийде у підсумку», - зазначила Кос.

Коли саме відбудеться вступ України до Євросоюзу, поки що залишається відкритим питання: «Це також залежить від того, наскільки швидкими будуть реформи в Україні. І це також пов'язано з тим, що скажуть наші країни-члени, коли ми будемо готові прийняти Україну».

Коментуючи нещодавнє рішення країн-членів ЄС продовжувати процес підготовки України до вступу у блок, попри протидію Угорщини, за допомогою застосування нового підходу, коли технічна підготовка виконується наперед, Кос, утім, констатувала, що зрештою для прийняття України до ЄС необхідна буде одностайність усіх членів.

«У якийсь момент нам доведеться знайти одностайність, - визнала Кос. - Але поки що, з технічної точки зору, ми можемо продовжувати. Вона наголосила, що Україна «не потребує Угорщини для проведення реформ. «Це трансформаційний процес на благо всієї країни», - додала єврофункціонерка.

