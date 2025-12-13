  1. В Украине

Еврокомиссар Марта Кос о вступлении Украины в ЕС до 2027 года: Посмотрим, что получится

19:48, 13 декабря 2025
В ЕС заявили, что вопрос о том, когда именно состоится вступление Украины в Европейский союз, пока остается открытым.
Фото: slovoidilo.ua
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос с осторожностью прокомментировала вопрос возможных сроков вступления Украины в Европейский Союз после того, как ряд СМИ сообщил, что вступление в ЕС до 2027 года рассматривается как часть мирного плана США для Украины, пишет DW.

«Я очень рада, что в этом мирном плане речь идет о вступлении Украины в ЕС. Сейчас это первый черновик. Посмотрим, что получится в итоге», — отметила Кос.

Когда именно состоится вступление Украины в Евросоюз, пока остается открытым вопросом: «Это также зависит от того, насколько быстрыми будут реформы в Украине. И это также связано с тем, что скажут наши государства-члены, когда мы будем готовы принять Украину».

Комментируя недавнее решение стран — членов ЕС продолжать процесс подготовки Украины к вступлению в блок, несмотря на противодействие Венгрии, с применением нового подхода, когда техническая подготовка выполняется заранее, Кос при этом констатировала, что в конечном итоге для принятия Украины в ЕС потребуется единогласие всех членов.

«В какой-то момент нам придется найти единогласие, — признала Кос. — Но пока что, с технической точки зрения, мы можем продолжать». Она подчеркнула, что Украина «не нуждается в Венгрии для проведения реформ». «Это трансформационный процесс на благо всей страны», — добавила еврофункционерка.

ЕС Украина

