Пенсия в Украине — как перевести выплаты с почты на банковскую карту

10:37, 23 ноября 2025
Если пенсионер желает изменить способ получения пенсии, он может подать соответствующее заявление онлайн.
Фото: facebook.com/dn.pfy
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как перевести пенсию с почты на банковскую карту.

«Если пенсионер желает изменить способ получения выплат, он может подать соответствующее заявление онлайн. Для этого необходимо заполнить электронную форму на веб-портале Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua и указать реквизиты банковского счета», — заявили в ПФ.

Также там опубликовали видеоинструкцию по переводу пенсии с почты в банк.

