Пенсия в Украине — как перевести выплаты с почты на банковскую карту

Если пенсионер желает изменить способ получения пенсии, он может подать соответствующее заявление онлайн.

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, как перевести пенсию с почты на банковскую карту.

«Если пенсионер желает изменить способ получения выплат, он может подать соответствующее заявление онлайн. Для этого необходимо заполнить электронную форму на веб-портале Пенсионного фонда Украины portal.pfu.gov.ua и указать реквизиты банковского счета», — заявили в ПФ.

Также там опубликовали видеоинструкцию по переводу пенсии с почты в банк.

