Що робити, якщо роботодавець не приймає заяву про звільнення — покрокова інструкція

Працівник має право в будь-який момент розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, письмово попередивши роботодавця за два тижні.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Звільнення за власним бажанням — це гарантоване трудове право працівника, передбачене законодавством. Водночас на практиці трапляються випадки, коли роботодавець відмовляється приймати заяву, затягує її реєстрацію або створює штучні перешкоди. Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради розповіла, як діяти в таких ситуаціях і як захистити свої права.

Які права гарантує закон?

Відповідно до ч. 1 ст. 38 Кодексу законів про працю України (КЗпП), працівник має право в будь-який момент розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, письмово попередивши роботодавця за два тижні.

Стаття 38 також визначає випадки, коли працівник може звільнитися без відпрацювання двотижневого строку, зокрема:

переїзд на нове місце проживання;

вступ до навчального закладу;

неможливість проживання в місцевості за медичними показаннями;

догляд за дитиною або хворим родичем;

інші поважні причини.

Заява працівника про звільнення є одностороннім волевиявленням, а роботодавець не може його блокувати — він лише оформлює юридичну процедуру.

Якщо заяву «не приймають»: як зафіксувати подання

Щоб уникнути суперечок і довести факт подання, важливо мати документальне підтвердження. Закон не встановлює обов’язку отримувати підпис керівника на заяві — важливо довести її вручення.

Найефективніші способи:

- Подати через канцелярію/відділ кадрів

Попросити поставити на копії:

вхідний номер,

дату та час реєстрації,

підпис відповідальної особи.

- Надіслати рекомендованим листом з повідомленням про вручення

- Отримана поштою дата вручення буде вважатися датою подання заяви. Це найсильніший доказ у суді.

- Надіслати на офіційну електронну адресу роботодавця

Бажано додати електронний підпис, але навіть лист без нього може служити доказом подачі, якщо роботодавець користується корпоративною поштою.

Важливо: саме дата вручення заяви, підтверджена доказами, запускає двотижневий строк звільнення.

Як правильно оформити заяву

Заява має містити мінімум обов’язкових реквізитів:

кому адресована (посада та ПІБ керівника, назва підприємства);

від кого (ПІБ працівника, посада);

текст: «Прошу звільнити мене за власним бажанням…»;

дата звільнення (краще завжди вказувати конкретну);

дата і підпис.

Якщо роботодавець рве заяву, не реєструє її або відмовляється оформити звільнення

Право працівника на звільнення не залежить від волі роботодавця.

Обов’язки роботодавця у день звільнення визначені ст. 47 та ст. 83 КЗпП, зокрема:

видати наказ про звільнення,

видати трудову книжку (якщо вона у нього/внести запис),

провести повний розрахунок (зарплата, компенсація відпусток тощо).

Якщо роботодавець перешкоджає звільненню:

- Зберіть докази

копія заяви з реєстрацією або квитанція про відправку листа;

електронні листи;

можливі свідки;

аудіозаписи (якщо дозволено — особа має право фіксувати розмову, учасником якої є).

- Надішліть письмову вимогу

Офіційною претензією вимагайте оформити звільнення та видати документи.

- Зверніться до суду

Суд може:

визнати факт припинення трудових відносин за заявою;

зобов’язати оформити наказ;

зобов’язати внести запис до трудової книжки;

стягнути середній заробіток за затримку видачі трудової;

стягнути моральну шкоду.

Практика судів підтверджує: досить довести факт подання заяви, навіть якщо роботодавець «робив вигляд, що її не отримував».

Практичні поради, які зменшують ризики

Надсилайте заяву рекомендованим листом або реєструйте в канцелярії.

На копії обов’язково має бути вхідний номер та дата.

Зберігайте всі докази, навіть незначні.

Не погоджуйтеся на «усні домовленості».

Уникайте повідомлень у месенджерах — це слабкі докази порівняно з поштовими квитанціями.

Висновок

Відмова роботодавця прийняти заяву про звільнення не позбавляє працівника права звільнитися. Головне — правильно зафіксувати факт подання. Закон на стороні працівника, а у разі спору суд стає найефективнішим механізмом захисту.

Тож навіть у випадку спротиву роботодавця, працівник може реалізувати своє право на звільнення та вимагати належного оформлення і виплат.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.