Что делать, если работодатель не принимает заявление об увольнении — пошаговая инструкция

Увольнение по собственному желанию — это гарантированное трудовое право работника, предусмотренное законодательством. В то же время на практике встречаются случаи, когда работодатель отказывается принимать заявление, затягивает его регистрацию или создает искусственные препятствия. Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета рассказала, как действовать в таких ситуациях и как защитить свои права.

Какие права гарантирует закон?

В соответствии с ч. 1 ст. 38 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), работник имеет право в любой момент расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, письменно предупредив работодателя за две недели.

Статья 38 также определяет случаи, когда работник может уволиться без отработки двухнедельного срока, в частности:

переезд на новое место жительства;

поступление в учебное заведение;

невозможность проживания в данной местности по медицинским показаниям;

уход за ребенком или больным родственником;

другие уважительные причины.

Заявление работника об увольнении является односторонним волеизъявлением, и работодатель не может его блокировать — он лишь оформляет юридическую процедуру.

Если заявление «не принимают»: как зафиксировать подачу

Чтобы избежать споров и доказать факт подачи, важно иметь документальное подтверждение. Закон не устанавливает обязанности получать подпись руководителя на заявлении — важно доказать факт его вручения.

Наиболее эффективные способы:

Подать через канцелярию/отдел кадров

Попросить поставить на копии:

входящий номер,

дату и время регистрации,

подпись ответственного лица.

Отправить заказным письмом с уведомлением о вручении

Полученная по почте дата вручения будет считаться датой подачи заявления. Это самое сильное доказательство в суде.

Отправить на официальный электронный адрес работодателя

Желательно добавить электронную подпись, однако даже письмо без нее может служить доказательством подачи, если работодатель пользуется корпоративной почтой.

Важно: именно дата вручения заявления, подтвержденная доказательствами, запускает двухнедельный срок увольнения.

Как правильно оформить заявление

Заявление должно содержать минимум обязательных реквизитов:

кому адресовано (должность и ФИО руководителя, название предприятия);

от кого (ФИО работника, должность);

текст: «Прошу уволить меня по собственному желанию…»;

дата увольнения (лучше всегда указывать конкретную);

дата и подпись.

Если работодатель рвет заявление, не регистрирует его или отказывается оформлять увольнение

Право работника на увольнение не зависит от воли работодателя.

Обязанности работодателя в день увольнения определены ст. 47 и ст. 83 КЗоТ, в частности:

выдать приказ об увольнении,

выдать трудовую книжку (если она у него / внести запись),

произвести полный расчет (зарплата, компенсация отпуска и т. п.).

Если работодатель препятствует увольнению:

- Соберите доказательства

копия заявления с регистрацией или квитанция об отправке письма;

электронные письма;

возможные свидетели;

аудиозаписи (если разрешено — лицо имеет право фиксировать разговор, участником которого является).

- Направьте письменное требование

- Официальной претензией потребуйте оформить увольнение и выдать документы.

- Обратитесь в суд

Суд может:

признать факт прекращения трудовых отношений по заявлению;

обязать оформить приказ;

обязать внести запись в трудовую книжку;

взыскать средний заработок за задержку выдачи трудовой;

взыскать моральный вред.

Судебная практика подтверждает: достаточно доказать факт подачи заявления, даже если работодатель «делал вид, что его не получал».

Практические советы, снижающие риски

Отправляйте заявление заказным письмом или регистрируйте в канцелярии.

На копии обязательно должен быть входящий номер и дата.

Сохраняйте все доказательства, даже незначительные.

Не соглашайтесь на «устные договоренности».

Избегайте сообщений в мессенджерах — это слабые доказательства по сравнению с почтовыми квитанциями.

Вывод

Отказ работодателя принять заявление об увольнении не лишает работника права уволиться. Главное — правильно зафиксировать факт подачи. Закон на стороне работника, а в случае спора суд является наиболее эффективным механизмом защиты.

Таким образом, даже в случае сопротивления со стороны работодателя, работник может реализовать свое право на увольнение и требовать надлежащего оформления и выплат.

