Что делать, если работодатель не принимает заявление об увольнении — пошаговая инструкция
Увольнение по собственному желанию — это гарантированное трудовое право работника, предусмотренное законодательством. В то же время на практике встречаются случаи, когда работодатель отказывается принимать заявление, затягивает его регистрацию или создает искусственные препятствия. Инспекция по вопросам труда и занятости населения Днепровского городского совета рассказала, как действовать в таких ситуациях и как защитить свои права.
- Какие права гарантирует закон?
В соответствии с ч. 1 ст. 38 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), работник имеет право в любой момент расторгнуть трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, письменно предупредив работодателя за две недели.
Статья 38 также определяет случаи, когда работник может уволиться без отработки двухнедельного срока, в частности:
- переезд на новое место жительства;
- поступление в учебное заведение;
- невозможность проживания в данной местности по медицинским показаниям;
- уход за ребенком или больным родственником;
- другие уважительные причины.
Заявление работника об увольнении является односторонним волеизъявлением, и работодатель не может его блокировать — он лишь оформляет юридическую процедуру.
- Если заявление «не принимают»: как зафиксировать подачу
Чтобы избежать споров и доказать факт подачи, важно иметь документальное подтверждение. Закон не устанавливает обязанности получать подпись руководителя на заявлении — важно доказать факт его вручения.
Наиболее эффективные способы:
Подать через канцелярию/отдел кадров
Попросить поставить на копии:
входящий номер,
дату и время регистрации,
подпись ответственного лица.
Отправить заказным письмом с уведомлением о вручении
Полученная по почте дата вручения будет считаться датой подачи заявления. Это самое сильное доказательство в суде.
Отправить на официальный электронный адрес работодателя
Желательно добавить электронную подпись, однако даже письмо без нее может служить доказательством подачи, если работодатель пользуется корпоративной почтой.
Важно: именно дата вручения заявления, подтвержденная доказательствами, запускает двухнедельный срок увольнения.
- Как правильно оформить заявление
Заявление должно содержать минимум обязательных реквизитов:
кому адресовано (должность и ФИО руководителя, название предприятия);
от кого (ФИО работника, должность);
текст: «Прошу уволить меня по собственному желанию…»;
дата увольнения (лучше всегда указывать конкретную);
дата и подпись.
- Если работодатель рвет заявление, не регистрирует его или отказывается оформлять увольнение
Право работника на увольнение не зависит от воли работодателя.
Обязанности работодателя в день увольнения определены ст. 47 и ст. 83 КЗоТ, в частности:
выдать приказ об увольнении,
выдать трудовую книжку (если она у него / внести запись),
произвести полный расчет (зарплата, компенсация отпуска и т. п.).
Если работодатель препятствует увольнению:
- Соберите доказательства
копия заявления с регистрацией или квитанция об отправке письма;
электронные письма;
возможные свидетели;
аудиозаписи (если разрешено — лицо имеет право фиксировать разговор, участником которого является).
- Направьте письменное требование
- Официальной претензией потребуйте оформить увольнение и выдать документы.
- Обратитесь в суд
Суд может:
признать факт прекращения трудовых отношений по заявлению;
обязать оформить приказ;
обязать внести запись в трудовую книжку;
взыскать средний заработок за задержку выдачи трудовой;
взыскать моральный вред.
Судебная практика подтверждает: достаточно доказать факт подачи заявления, даже если работодатель «делал вид, что его не получал».
- Практические советы, снижающие риски
Отправляйте заявление заказным письмом или регистрируйте в канцелярии.
На копии обязательно должен быть входящий номер и дата.
Сохраняйте все доказательства, даже незначительные.
Не соглашайтесь на «устные договоренности».
Избегайте сообщений в мессенджерах — это слабые доказательства по сравнению с почтовыми квитанциями.
Вывод
Отказ работодателя принять заявление об увольнении не лишает работника права уволиться. Главное — правильно зафиксировать факт подачи. Закон на стороне работника, а в случае спора суд является наиболее эффективным механизмом защиты.
Таким образом, даже в случае сопротивления со стороны работодателя, работник может реализовать свое право на увольнение и требовать надлежащего оформления и выплат.
