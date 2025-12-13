  1. В Україні

Усі курси Вищої школи адвокатури для ветеранів, що поновлюють адвокатську діяльність, безкоштовні протягом року — РАУ

20:11, 13 грудня 2025
Рада адвокатів повідомила, що пільга діє протягом року з дати поновлення права на професію.
Рада адвокатів України звільнила адвокатів-ветеранів ЗСУ, які відновлюють діяльність після її зупинення на рік і більше через виконання обов’язку захисту держави, від оплати курсів з підвищення професійного рівня, що проводить Вища школа адвокатури. Пільга діє протягом року з дати поновлення права на професію, передає НААУ.

Відповідні зміни було внесено до Порядку підвищення професійного рівня адвокатів України, затвердженого рішенням Ради адвокатів України від 03.07.2021 № 63, під час засідання 13 грудня.

Нагадаємо, відповідно до ст. 7 Закону «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» військова служба є несумісною із діяльністю адвоката. Й у разі виникнення обставин несумісності, адвокат у триденний строк з дня виникнення таких обставин має подати до ради адвокатів регіону за адресою свого робочого місця заяву про зупинення адвокатської діяльності.

Разом із тим, під час здійснення адвокатської діяльності адвокат зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень (ст. 21 Закону), а підтримання високого професійного рівня адвокатів є завданням адвокатського самоврядування (ст. 44). Тому за загальним правилом, установленим Радою адвокатів України, у разі поновлення адвокатської діяльності, яка була зупинена на рік і більше, адвокат зобов’язаний пройти спеціальні курси підвищення професійного рівня за програмою та у порядку, розробленими Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України та затвердженими Експертною радою з питань акредитації та сертифікації НААУ. Адвокат зобов’язаний пройти зазначені курси протягом трьох місяців з моменту поновлення права на заняття адвокатською діяльністю (п.1 Порядку).

За підсумками обговорення питання РАУ вирішила звільнити від плати за проходження курсів з підвищення кваліфікації адвокатів-ветеранів ЗСУ, які зупиняли власну адвокатську діяльність більше ніж на один рік у зв'язку з виконанням громадянського обов'язку захисту держави, строком на один рік після поновлення адвокатської діяльності.

