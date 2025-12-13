  1. В Украине

Все курсы Высшей школы адвокатуры для ветеранов, которые возобновляют адвокатскую деятельность, бесплатны в течение года — САУ

20:11, 13 декабря 2025
Совет адвокатов сообщил, что льгота действует в течение года с даты возобновления права на профессию.
Совет адвокатов Украины освободил адвокатов — ветеранов ВСУ, которые возобновляют деятельность после ее приостановления на год и более в связи с выполнением обязанности по защите государства, от оплаты курсов повышения профессионального уровня, которые проводит Высшая школа адвокатуры. Льгота действует в течение года с даты возобновления права на профессию, сообщает НААУ.

Соответствующие изменения были внесены в Порядок повышения профессионального уровня адвокатов Украины, утвержденный решением Совета адвокатов Украины от 03.07.2021 № 63, во время заседания 13 декабря.

Напомним, в соответствии со ст. 7 Закона «Об адвокатуре и адвокатской деятельности» военная служба является несовместимой с деятельностью адвоката. И в случае возникновения обстоятельств несовместимости адвокат в трехдневный срок со дня возникновения таких обстоятельств обязан подать в совет адвокатов региона по адресу своего рабочего места заявление о приостановлении адвокатской деятельности.

Вместе с тем, при осуществлении адвокатской деятельности адвокат обязан повышать свой профессиональный уровень (ст. 21 Закона), а поддержание высокого профессионального уровня адвокатов является задачей адвокатского самоуправления (ст. 44). Поэтому по общему правилу, установленному Советом адвокатов Украины, в случае возобновления адвокатской деятельности, которая была приостановлена на год и более, адвокат обязан пройти специальные курсы повышения профессионального уровня по программе и в порядке, разработанными Высшей школой адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины и утвержденными Экспертным советом по вопросам аккредитации и сертификации НААУ. Адвокат обязан пройти указанные курсы в течение трех месяцев с момента возобновления права на занятие адвокатской деятельностью (п. 1 Порядка).

По итогам обсуждения вопроса РАУ решила освободить от платы за прохождение курсов повышения квалификации адвокатов — ветеранов ВСУ, которые приостанавливали собственную адвокатскую деятельность более чем на один год в связи с выполнением гражданского долга по защите государства, сроком на один год после возобновления адвокатской деятельности.

