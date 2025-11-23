  1. В Україні

Як оформити 6500 грн Зимової підтримки у відділенні Пенсійного фонду — інструкція

11:13, 23 листопада 2025
Українця можуть оформити 6500 грн Зимової підтримки у відділенні Пенсійного фонду.
Фото: parlament.ua
Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні офіційно стартував прийом заявок на отримання виплати у розмірі 6 500 грн для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.

Допомога призначена для найбільш вразливих категорій:

– дітей із малозабезпечених сімей;

– дітей ВПО, які отримують допомогу на проживання;

– дітей під опікою чи піклуванням;

– дітей з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім’ях;

– осіб з інвалідністю І групи серед ВПО;

– одиноких пенсіонерів з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.

Подати заявку можна до 17 грудня через застосунок Дія або у сервісних центрах Пенсійного фонду України.

Як оформити заявку на виплату у відділенні Пенсійного фонду:

  1. Прийти у підрозділ ПФУ.
  2. Мати із собою картку або «Дія.Картку».
  3. Заповнити заяву з допомогою працівника.
  4. Отримати виплату на спецрахунок.

Також ми писали, що можна купити за 6500 гривень Зимової підтримки.

