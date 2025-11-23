Як оформити 6500 грн Зимової підтримки у відділенні Пенсійного фонду — інструкція
Як раніше писала «Судово-юридична газета», в Україні офіційно стартував прийом заявок на отримання виплати у розмірі 6 500 грн для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах.
Допомога призначена для найбільш вразливих категорій:
– дітей із малозабезпечених сімей;
– дітей ВПО, які отримують допомогу на проживання;
– дітей під опікою чи піклуванням;
– дітей з інвалідністю у ДБСТ та прийомних сім’ях;
– осіб з інвалідністю І групи серед ВПО;
– одиноких пенсіонерів з пенсією до 9 444 грн, які отримують надбавку на догляд.
Подати заявку можна до 17 грудня через застосунок Дія або у сервісних центрах Пенсійного фонду України.
Як оформити заявку на виплату у відділенні Пенсійного фонду:
- Прийти у підрозділ ПФУ.
- Мати із собою картку або «Дія.Картку».
- Заповнити заяву з допомогою працівника.
- Отримати виплату на спецрахунок.
Також ми писали, що можна купити за 6500 гривень Зимової підтримки.
