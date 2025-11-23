Как оформить 6500 грн Зимней поддержки в отделении Пенсионного фонда — инструкция
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине официально стартовал прием заявок на получение выплаты в размере 6 500 грн для граждан, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.
Помощь назначена для наиболее уязвимых категорий:
– детей из малообеспеченных семей;
– детей ВПО, получающих помощь на проживание;
– детей под опекой или попечительством;
– детей с инвалидностью в ДДБСТ и приемных семьях;
– лиц с инвалидностью I группы среди ВПО;
– одиноких пенсионеров с пенсией до 9 444 грн, которые получают надбавку на уход.
Подать заявку можно до 17 декабря через приложение Дия или в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.
Как оформить заявку на выплату в отделении Пенсионного фонда:
- Прийти в подразделение ПФУ.
- Иметь с собой карточку или «Дия.Карту».
- Заполнить заявление с помощью сотрудника.
- Получить выплату на спецсчет.
Также мы писали, что можно купить за 6500 гривен Зимней поддержки.