Как оформить 6500 грн Зимней поддержки в отделении Пенсионного фонда — инструкция

Украинцы могут оформить 6500 грн Зимней поддержки в отделении Пенсионного фонда.

Фото: parlament.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине официально стартовал прием заявок на получение выплаты в размере 6 500 грн для граждан, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Помощь назначена для наиболее уязвимых категорий:

– детей из малообеспеченных семей;

– детей ВПО, получающих помощь на проживание;

– детей под опекой или попечительством;

– детей с инвалидностью в ДДБСТ и приемных семьях;

– лиц с инвалидностью I группы среди ВПО;

– одиноких пенсионеров с пенсией до 9 444 грн, которые получают надбавку на уход.

Подать заявку можно до 17 декабря через приложение Дия или в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Как оформить заявку на выплату в отделении Пенсионного фонда:

Прийти в подразделение ПФУ. Иметь с собой карточку или «Дия.Карту». Заполнить заявление с помощью сотрудника. Получить выплату на спецсчет.

Также мы писали, что можно купить за 6500 гривен Зимней поддержки.