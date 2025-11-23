  1. В Украине

Как оформить 6500 грн Зимней поддержки в отделении Пенсионного фонда — инструкция

11:13, 23 ноября 2025
Украинцы могут оформить 6500 грн Зимней поддержки в отделении Пенсионного фонда.
Фото: parlament.ua
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в Украине официально стартовал прием заявок на получение выплаты в размере 6 500 грн для граждан, которые больше всего пострадали от войны или находятся в сложных жизненных обстоятельствах.

Помощь назначена для наиболее уязвимых категорий:

– детей из малообеспеченных семей;

– детей ВПО, получающих помощь на проживание;

– детей под опекой или попечительством;

– детей с инвалидностью в ДДБСТ и приемных семьях;

– лиц с инвалидностью I группы среди ВПО;

– одиноких пенсионеров с пенсией до 9 444 грн, которые получают надбавку на уход.

Подать заявку можно до 17 декабря через приложение Дия или в сервисных центрах Пенсионного фонда Украины.

Как оформить заявку на выплату в отделении Пенсионного фонда:

  1. Прийти в подразделение ПФУ.
  2. Иметь с собой карточку или «Дия.Карту».
  3. Заполнить заявление с помощью сотрудника.
  4. Получить выплату на спецсчет.

Также мы писали, что можно купить за 6500 гривен Зимней поддержки.

Пенсионный фонд денежная помощь

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Дважды победил ПФУ: в Харькове бывший военнослужащий повторно выиграл иск и вернул десятки тысяч недоплаченных гривен

Харьковский пенсионер добился справедливости в двух судах, доказав противоправность ограничения пенсии её максимальным размером.

ВС уточнил толкование статьи 368 УК Украины: для квалификации взятки достаточно факта вымогательства

Суд поставил точку в длительной дискуссии о том, нужно ли доказывать «неправомерность» действий должностного лица при получении взятки.

В Раде появился проект постановления, запускающий международное преследование коррупционеров и их активов

Иностранные правительства планируют привлечь к поиску и экстрадиции подозреваемых в коррупции.

Законопроект 14005 не создает никаких новых оснований для взыскания жилья — Минюст

Законопроект 14005 цифровизирует исполнительное производство: после оплаты долга граждане автоматически исключаются из реестра должников, а основания для взыскания жилья остаются без изменений.

В Умани майор в ТЦК хотел продавать аспиранту духовной академии его законную отсрочку за $3000: суд вынес приговор

Аспиранту духовной академии хотели продать его же право.

