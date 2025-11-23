Майже 200 тисяч українців у США під загрозою втрати легального статусу біженців — Reuters

Через затримки з обробкою гуманітарної програми для українців майже 200 тисяч людей опинилися під загрозою втрати свого легального статусу.

Фото: unian.ua

Близько 200 тисяч громадян України, які тікали до Сполучених Штатів від війни, опинилися в ситуації юридичної невизначеності, поки адміністрація президента США Дональда Трампа не може вирішити долю гуманітарної програми, яка дозволила біженцям жити та працювати у країні, пише Reuters.

Раніше гуманітарна програма, запроваджена у квітні 2022 року, дозволила майже 260 000 українців в'їхати до США на початковий дворічний період.

Агентство підкреслює, що це лише мала частина від 5,9 мільйона українських біженців у всьому світі, 5,3 мільйона з яких, за даними ООН, перебувають у Європі.

Журналісти Reuters поговорили з двома десятками українців, які втратили дозволи на роботу і, власне, роботу через затримки в обробці заявок на поновлення. Зокрема з працівниками технічних служб, дошкільною вчителькою, фінансовим планувальником, дизайнером інтер’єрів та студентом коледжу. Вони розповіли, як покладатися на власні заощадження, шукали підтримки в громаді та брали в борги, щоб забезпечити себе, поки чекають на рішення щодо свого статусу.

Деякі з опитаних людей сказали, що вони хвилювалися, що їх можуть заарештувати імміграційні служби США. Інші сказали, що вони залишаються вдома або виїхали зі США до Канади, Європи та Південної Америки.

