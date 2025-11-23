  1. У світі

Майже 200 тисяч українців у США під загрозою втрати легального статусу біженців — Reuters

11:31, 23 листопада 2025
Через затримки з обробкою гуманітарної програми для українців майже 200 тисяч людей опинилися під загрозою втрати свого легального статусу.
Фото: unian.ua
Близько 200 тисяч громадян України, які тікали до Сполучених Штатів від війни, опинилися в ситуації юридичної невизначеності, поки адміністрація президента США Дональда Трампа не може вирішити долю гуманітарної програми, яка дозволила біженцям жити та працювати у країні, пише Reuters.

Зазначається, що станом на 31 березня через затримки з обробкою гуманітарної програми для українців майже 200 тисяч людей опинилися під загрозою втрати свого легального статусу.

Раніше гуманітарна програма, запроваджена у квітні 2022 року, дозволила майже 260 000 українців в'їхати до США на початковий дворічний період.

Агентство підкреслює, що це лише мала частина від 5,9 мільйона українських біженців у всьому світі, 5,3 мільйона з яких, за даними ООН, перебувають у Європі.

Журналісти Reuters поговорили з двома десятками українців, які втратили дозволи на роботу і, власне, роботу через затримки в обробці заявок на поновлення. Зокрема з працівниками технічних служб, дошкільною вчителькою, фінансовим планувальником, дизайнером інтер’єрів та студентом коледжу. Вони розповіли, як покладатися на власні заощадження, шукали підтримки в громаді та брали в борги, щоб забезпечити себе, поки чекають на рішення щодо свого статусу.

Деякі з опитаних людей сказали, що вони хвилювалися, що їх можуть заарештувати імміграційні служби США. Інші сказали, що вони залишаються вдома або виїхали зі США до Канади, Європи та Південної Америки.

США Україна

